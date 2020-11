Atalanta-Liverpool, la diretta del match

È la notte di Atalanta-Liverpool, match che non sarà decisivo per le sorti dei nerazzurri in Champions League ma che sa di storia: solo pochi anni fa immaginarla, una partita così, era pura utopia. Oggi, invece, è realtà.

Purtroppo i bergamaschi arrivano a questa gara un poco incerottati: oltre a de Roon, non c’è Gosens. Recuperato Hateboer, Gasperini sceglie Muriel al posto di Ilicic in avanti. Solo panchina per Romero.

La diretta del match:

Il secondo tempo

92′- Finisce qua: Atalanta-Liverpool 0-5. Match senza storia.

90′- Ci saranno 2′ di recupero.

82′- Bomba di Zapata e altra grande parata di Allison.

80′- Cambia ancora Gasperini: dentro Ruggeri, Lammers e Depaoli, fuori Mojica, Gomez e Hateboer.

67′- Ancora Zapata! Il colombiano fa ballare due difensori inglesi, si libera per il destro ma Allison gli dice di no. Gran parata del portiere brasiliano.

63′- Secondo cambio Atalanta: dentro Malinovskyi al posto di Pasalic.

62′- Clamoroso palo di Zapata! Il colombiano si libera della marcatura di un difensore e la piazza alla sinistra di Allison: palla che si stampa sul palo ed esce dallo specchio della porta.

55′- Il Liverpool fa cinque, ancora con Diogo Jota: il portoghese, servito in profondità, supera Sportiello e deposita in rete a porta vuota.

53′- Primo cambio per Gasperini: dentro Pessina, fuori Muriel.

49′- In gol anche Mané, 4-0 Liverpool. Salah serve in profondità il numero 10 che scappa via e supera Sportiello con un delizioso pallonetto. Non c’è storia.

47′- Salah, terzo gol del Liverpool. In contropiede l’egiziano punisce ancora la difesa nerazzurra.

45′- Si riparte al Gewiss Stadium.

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce qua: Liverpool avanti 1-0.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

40′- Atalanta in grossa difficoltà.

33′- Ancora Diogo Jota, raddoppio Liverpool. Stop di sinistro e gran tiro di destro del portoghese che fulmina Sportiello sul primo palo.

18′- Ci prova ancora Muriel da fuori, para in due tempi (e con un mezzo brivido) Allison.

16′- Liverpool in vantaggio, la sblocca Jota. Il numero 20 riceve in profondità, supera Palomino in velocità e batte Sportiello con un delizioso cucchiaio. Gran gol.

15′- Muriel! Il colombiano, servito magicamente in profondità da Gomez, supera Williams e prova battere Allison col mancino ma il portiere brasiliano respinge.

13′- Mané col sinistro da fuori, devia in corner Sportiello.

2′- Subito Liverpool pericolosissimo con Jota che supera Hateboer e incrocia col sinistro, bravissimo Sportiello a parare a terra.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, J. Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.