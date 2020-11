PD Bergamo, incontro online verso le elezioni americane

Manca ormai pochissimo alle presidenziali americane: martedì 3 novembre negli Stati Uniti si vota per eleggere il 46esimo presidente che resterà in carica per i prossimi 4 anni.

Si parlerà della sfida tra Donald Trump e Joe Biden lunedì 2 novembre, in diretta FB sulla pagina PDBergamo a partire dalle 21 con:

– Lia Quartapelle, deputata;

– Oliviero Bergamini, vicedirettore RaiNews24;

– Francesco Rocchetti, segretario ISPI.

Ad aprire la serata saranno i saluti di Davide Casati, segretario provinciale PD; introduce Elena Carnevali, deputata; modera Massimiliano Serra, capogruppo PD Consiglio Comunale di Bergamo.