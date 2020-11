Nuova strategia forestale Ue: opportunità per il territorio bergamasco

“L’Unione europea è attualmente impegnata nell’elaborazione di un piano d’azione forestale per dare una prospettiva al comparto boschivo a partire dal 2021: il mondo agricolo e agromeccanico dovrà prestare particolare attenzione agli sviluppi di tale pianificazione, anche in vista delle preziose sinergie che si potrebbero attivare rispetto alla nuova politica agricola comune”: così Leonardo Bolis, presidente bergamasco e lombardo di Confai, commenta la recente comunicazione del Parlamento europeo circa la strategia forestale Ue post 2020, allineata agli obiettivi del green deal europeo.

L’obiettivo principale delle istituzioni di Bruxelles è quello di rendere le foreste più adattabili alle mutevoli condizioni climatiche e promuovere al massimo grado la loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica. “il tema della gestione forestale è di assoluta importanza per il territorio bergamasco – sottolinea Bolis -. La nostra provincia è infatti in termini assoluti la seconda più boscosa della Lombardia, dopo Brescia e a pari merito con Sondrio. Ciò è reso possibile da una superficie boscata di oltre 110.000 ettari, che corrispondono a più del 40% dell’intera superficie provinciale”.

Per Confai la coincidenza della nuova programmazione agricola e della strategia forestale dell’Unione europea rappresenta un appuntamento da non perdere in vista di un rilancio delle aree montane bergamasche e lombarde. “Si potrebbero aprire prospettive molto interessanti in termini di collaborazione tra proprietari forestali, imprese agricole e agromeccaniche – fa notare il direttore dell’associazione, Enzo Cattaneo -. Innanzitutto, si potrebbe dar corso per la prima volta nella nostra provincia ad un progetto organico di investimenti nella filiera bosco-legno-energia, cercando allo stesso tempo di trovare una soluzione all’annoso problema dell’estrema parcellizzazione delle proprietà boschive orobiche, divise in parecchie migliaia di piccoli appezzamenti”.

Secondo Confai, un uso oculato e sinergico delle risorse comunitarie per il comparto forestale e per lo sviluppo rurale potrebbe anche portare ad un parziale ripensamento del sistema dei pascoli lombardi. “Se da un lato è corretto difendere e potenziare qualitativamente il patrimonio boschivo locale – chiarisce Cattaneo -, in alcuni casi specifici si potrebbe anche valutare una parziale riconversione di alcune aree boschive di minor pregio al fine di ricondurle ad una funzione di pascolo, applicando criteri di sostenibilità ambientale e gestionale. Ciò contribuirebbe a generare un nuovo dinamismo nelle aree montane e consentirebbe di evitare il pericolo del degrado che, ancor più in epoca di Covid, sta caratterizzando una parte dei nostri boschi”.