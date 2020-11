Neosperience acquisisce Myti e potenzia la sua proposta di machine learning e data analytics

Neosperience, realtà specializzata nella digital customer experience e quotata su Aim Italia, ha annunciato l’acquisizione di Mity, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per il mondo delle imprese. Mity è conosciuta in Italia per tre soluzioni avanzate: Declaro, il primo configuratore di prodotto basato su Sistemi Esperti per il mondo b2b e b2c; Bleen, motore di ricerca e analisi dei dati che collega e semplifica processi e sistemi enterprise; Elibra, il sistema gestionale specializzato per il mondo legaltech e il terziario avanzato. In particolare, Declaro e Bleen sono già integrati con Neosperience Cloud, piattaforma software alla base delle soluzioni digital sviluppate da Neosperience.

Questa nuova acquisizione porterà a Neosperience un incremento dei ricavi di circa 2 milioni di Euro, un EBITDA margin superiore al 20%, una PFN in equilibrio, unitamente a un team di talenti e un portafoglio di clienti eccellenti fra cui: Gefran, Fassi Gru, La Feltrinelli, The Avangarde Group, Villa Sistemi Medicali, Gruppo Clerici.

L’operazione porterà i seguenti vantaggi a Neosperience:

– Rafforzamento delle competenze di Machine Learning, Data Analytics e Big Data per la trasformazione digitale delle imprese consolidate su progetti realizzati per una vasta gamma di clienti ed esigenze;

– Aumento della capacità di attrazione di nuovi Clienti e Talenti;

– Ampliamento del portafoglio Clienti e delle opportunità di cross-selling e upselling, sia facendo leva sulle soluzioni Neosperience, sia integrando la base clienti ed il portafoglio prodotti di tutte le società del gruppo;

– Rafforzamento del Management Team, grazie al coinvolgimento di una squadra di imprenditori e professionisti, con un track record eccellente;

– Potenziamento dell’offerta di soluzioni che abilitano la proposta di Neosperience nel Machine Learning e Data Analytics, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.

L’operazione è stata messa a punto in pochissimi giorni, poiché le aziende già collaborano da tempo con successo e prevede le seguenti fasi:

– Acquisto iniziale del 51% di Myti da parte di Nsp con pagamento in tre fasi: Euro 700.000, di cui 175.000 Euro in cash corrisposti in data odierna, e 525.000 Euro in n. 102.000 azioni NSP, con consegna prevista entro gennaio 2021 e soggette a lock-up fino al 31 dicembre 2021. A luglio 2021, sarà riconosciuta agli azionisti venditori un’eventuale integrazione di prezzo basata su una formula legata all’effettivo EBITDA conseguito nel 2020. È inoltre prevista la corresponsione agli azionisti venditori di un ulteriore importo pari a Euro 399.000 suddiviso in sei rate (giugno e dicembre di ciascun anno) nel corso del triennio 2021-2023.

– Opzione per l’acquisto del rimanente 49% entro giugno 2024, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo EBITDA medio rettificato di Myti negli anni 2022 e 2023; il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’EBITDA medio sia superiore a 500.000 Euro, pari a 6,5 nel caso in cui l’EBITDA medio sia compreso tra 450.000 e 500.000 Euro e pari a 6 nel caso in cui l’EBITDA medio sia compreso tra 400.000 e 450.000 Euro. Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni NSP di nuova emissione, anche queste soggette a lock-up per 14 mesi dalla data dell’esercizio dell’opzione. Al riguardo, si precisa che NSP e gli azionisti venditori di Myti sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.

– Il nuovo Cda di Myti sarà composto da 4 rappresentanti Neosperience, tra cui il presidente Dario Melpignano, e dagli attuali Amministratori di Myti, Emanuele Cerquaglia, Gianbattista Schieppati e Giacomo Favagrossa, che manterranno la guida operativa della società.

“Siamo entusiasti di accogliere nel nostro gruppo i soci e il team di Myti, una squadra che apporta idee innovative e una storia di prodotti digital di successo”, spiega Dario Melpignano, presidente di Neosperience. “Grazie al team di Myti potenziamo la nostra offerta di soluzioni per accelerare la trasformazione digitale delle imprese: un’evoluzione indispensabile per il futuro della nostra economia”.



“Myti vede in Neosperience una naturale prosecuzione del suo progetto di business, la nostra offerta di prodotti e servizi si inserisce come completamento di quella di Nsp”, sottolineano Gianbattista Schieppati ed Emanuele Cerquaglia, rispettivamente presidente e ceo di Myti. “Portiamo tutta le nostre competenze tecnologiche, la nostra esperienza nell’ambito dei processi e i nostri prodotti all’interno di una visione di business che, ne siamo convinti, sarà rivoluzionaria”.