Il primo novembre, ieri, aveva proprio nell’aria l’atmosfera ovattata di questo mese. Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo andiamo a verificare come sarà il cielo di Bergamo nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone di matrice subtropicale che ha interessato il Mediterraneo e l’Italia nel corso del fine settimana raggiungerà la massima intensità ed espansione nella giornata di lunedì, causando nebbie al mattino in pianura e garantendo una giornata prevalentemente soleggiata sui rilievi.

L’indebolimento dell’alta pressione, martedì, favorirà però l’afflusso di correnti meridionali anche sulla Lombardia che porteranno un po’ di nuvole su tutti i settori. Nella giornata di mercoledì, invece, il transito di una debole perturbazione porterà un po’ di piogge sparse su quasi tutti i settori.

Nella seconda parte della settimana è attesa un’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dalla Gran Bretagna all’Europa centrale che determinerà un miglioramento anche sulla Lombardia.

Le temperature saranno prevalentemente influenzate dalla copertura nuvolosa con valori in pianura generalmente compresi tra 15 e 18 gradi nel pomeriggio sulle zone di pianura.

Lunedì 2 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su Alpi, Prealpi e laghi con qualche velatura; parzialmente nuvoloso sull’alta pianura occidentale, nebbie diffuse sulla media e bassa pianura con maggiore riduzione della visibilità lungo il corso del Po. Tendenza a graduale sollevamento delle nebbie da nord verso sud. Nel pomeriggio poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, parzialmente nuvoloso sul resto della regione con maggiore compattezza nuvolosa sulla bassa pianura. In serata poco nuvoloso sulle Alpi, nuvoloso sul resto della regione con probabili nebbie sulla bassa pianura centro-orientale.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C.

Martedì 3 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi e medio/alta pianura, nuvoloso o coperto sulla medio/bassa pianura con qualche banco di nebbia nel Mantovano. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione con maggiori schiarite sulle Alpi e nubi più compatte sulla bassa pianura. In serata nuvoloso su tutti i settori.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C.

Mercoledì 4 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con deboli piogge su Alpi, Prealpi e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio nubi ovunque e deboli piogge diffuse, ad eccezione della pianura orientale. Nella sera attenuazione dei fenomeni con qualche pioviggine su Alpi, Prealpi e pianura centro-occidentale.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.