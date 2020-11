L’alpino Fabio Frosio e il gruppo delle penne nere di Palazzago hanno sistemato nei giorni scorsi le panchine e il tavolino vicino al santuario del Monte Linzone. Legno e strumenti in spalla hanno raggiunto l’area dove si trova il tavolino e lo hanno sistemato per la gioia di quanti arrivando in vetta potranno sedersi per godere la bellezza della natura. Un applauso al Gruppo Alpini di Palazzago sempre pronto ad intervenire.

