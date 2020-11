Conferimento delle civiche benemerenze, segnalazioni entro il 18 novembre

Il Comune di Bergamo organizza anche quest’anno una cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze destinate a premiare persone, enti, società, istituzioni che si sono particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private e che hanno contribuito ad elevare il prestigio della nostra Città con disinteressata dedizione.

Le segnalazioni, cui dovranno essere allegati gli elementi informativi della persona segnalata e il recapito del segnalatore, vanno indirizzate al Comune di Bergamo – Segreteria del Sindaco – Piazza Matteotti, 27 – 24122 BERGAMO e spedite entro il 18 novembre 2020 via e-mail a protocollo@cert.comune.bergamo.it.

Le benemerenze, se le condizioni relative l’attuale emergenza sanitaria lo permetteranno, saranno conferite solennemente dal Sindaco venerdì 18 dicembre 2020 come gesto di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale di Bergamo. Nel caso in cui le disposizioni per contrastare il contagio da covid19 non lo consentano, la cerimonia sarà rinviata a data da destinarsi.