Cinque intossicati dal monossido di carbonio in casa: salvati in camera iperbarica

C’è probabilmente un malfunzionamento di una caldaia e del camino presenti in casa all’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio subita da cinque persone in via Genova a Ghisalba.

L’allarme è scattato nella serata di domenica 1 novembre quando due 54enni, una 25enne e due 29enni hanno iniziato ad accusare i primi sintomi dell’intossicazione: i cinque sono stati trasportati immediatamente all’ospedale di Romano di Lombardia ma le loro condizioni hanno suggerito ai medici di disporre un trattamento in camera iperbarica.

Così i pazienti sono stati trasferita all’Habilita di Zingonia, dove sono stati sottoposti a un’ora e mezza di ossigeno terapia in regime di emergenza.

Una volta concluso, in piena notte, i cinque sono stati riportati in ambulanza all’ospedale di Romano di Lombardia.