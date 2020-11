Bergamo, falsi poliziotti rubano in casa di anziani: allarme truffa dalla Questura

Due episodi di truffa ai danni di altrettanti anziani, segnalati nei quartieri di Longuelo e Loreto. In tutti e due i casi i soggetti, vestiti di blu e con berretto dello stesso colore si sono presentati come appartenenti alle Forze dell’Ordine chiedendo di verificare se vi fossero stati dei furti nelle abitazioni.

In un caso sono riusciti ad appropriarsi di un paio di orecchini, nel secondo caso la vittima ha chiamato il 112 per sincerarsi dell’identità dei due, fuggiti velocemente senza asportare nulla.

“Si rinnova l’invito a contattare le Forze dell’Ordine attraverso il 112 – spiegano dalla Questura di Bergamo – o ad avvisare vicini o parenti nell’immediatezza dei fatti, in caso si presentino persone che richiedano di accedere all’abitazione per verificare che non siano stati asportati denaro o altri valori, magari richiedendo la visione degli stessi”.

L’invito resta valido in caso si presentino tecnici di acqua o gas per verificare anomalie nell’appartamento, fanno sempre presente dalla Questura.