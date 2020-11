Attacco terroristico a Vienna: ci sono vittime

Attacco terroristico nel centro di Vienna, in Austria. Iniziato poco dopo le 20 vicino alla sinagoga Stanttempel: a quell’ora si sono sentiti i primi spari, ma non sono gli unici. La polizia ha parlato di “sei scene del crimine”, tutte nei dintorni dell’area della sinagoga.

Almeno una persona è morta e ci sono diversi feriti gravi, tra cui un poliziotto. La polizia sostiene che anche un attentatore è stato ucciso, ma ha confermato di essere alla ricerca di altri attentatori, armati e in fuga. Non è ancora chiaro se le sei scene del crimine siano il risultato di un attacco coordinato, o di diversi attacchi compiuti dagli stessi attentatori in fuga: per il momento non si hanno altre informazioni.

Al di là delle notizie confermate finora, sembra che il bilancio dell’attentato sia peggiore di quanto comunicato ufficialmente. Il portavoce del Vienna Professional Rescue, che ha compiti simili alla nostra Protezione Civile, ha parlato di diverse persone uccise.

Il sindaco di Vienna ha dichiarato che sono stati sparati colpi a caso in una serie di locali, un ristorante giapponese, una banca… non è chiaro il bilancio delle vittime perché in molti sono feriti gravemente e lottano tra la vita è la morte.

Il ministro dell’Interno Karl Nehammer ha invitato i cittadini a non uscire e a non diffondere video