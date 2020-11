Atalanta-Liverpool, Gasperini ci prova: “Non sempre vincono i più forti…”

“Nel calcio non sempre vincono i più forti, è quello che ci auguriamo anche noi”: Gian Piero Gasperini incassa i complimenti di Klopp, che rivela: “Quando vedo l’Atalanta mi diverto” e però, dopo aver ringraziato il collega (“per noi sono un grande merito, questo è un test di prestigio”), bada anche al sodo. E cioè “fare risultato in questi due confronti vorrebbe dire arrivare all’ultima sfida con buone possibilità di superare il girone. Poi questa è la teoria, conta sempre il campo”.

E conta chi c’è. Gasp alla vigilia della sfida col Liverpool è un po’ più fiducioso: “Sicuri assenti de Roon e Gosens, per gli altri gli esami clinici non hanno accertato lesioni, Toloi è disponibile, per Hateboer e Romero è più un affaticamento. Deciderò dopo l’ultimo allenamento”.

Gasp torna poi sulla partita e ricorda, come aveva già sottolineato alla vigilia dell’Ajax: “Giocare col Liverpool ha un fascino speciale, l’unico grande rammarico è non poter avere il nostro pubblico, sarebbe stata una grandissima emozione, così come nel loro stadio sentire il loro inno. Klopp è un punto di riferimento per tutti noi allenatori, se dice che il Liverpool sarà più attento a difendere è normale, è alla base di squadre offensive come loro, come noi: la capacità innanzitutto di conquistare palla e saper difendere”.

La conferenza telematica di Zapata e Gasperini

Dopo aver conquistato quattro punti… “Per noi questa è una partita fondamentale, il Liverpool è la squadra più forte del girone e fare risultato qui a Bergamo come in casa loro vorrebbe dire molto per andare avanti, poi ogni gara è importante. La formazione? Decido domani in base al recupero dei giocatori, non sono infortuni pesanti, ma è evidente che i tempi sono molto stretti e se fosse per domenica potremmo ragionare diversamente. Invece si gioca già domani. Però se mi chiedete se questi problemi o se un avversario così forte possono far cambiare il nostro modo di affrontare la gara, dico di no: non ci snaturiamo, non ci penso. Siamo arrivati fin qui seguendo un nostro percorso e quindi vogliamo misurarci anche con i campioni d’Inghilterra e del mondo. Similitudini col City ce ne sono, anche se hanno un modo di giocare molto diverso. Resta per noi lo stimolo di misurarci contro i migliori e capire nelle grandi competizioni quali sono i nostri limiti, come l’anno scorso col City. Non sempre vincono i più forti ed è quello che ci auguriamo domani. Chiaro che servirà la miglior Atalanta, peccato perché con il pubblico sarebbe stata una festa. Questo è un girone molto equilibrato, a parte il Liverpool che sembra aver prenotato il primo posto. Se ci hanno paragonato a loro? Beh il Liverpool ha velocità, tecnica, grande organizzazione. Noi qualche volta l’abbiamo fatto bene…”.

Duvàn Zapata è pronto a cogliere “questa opportunità, l’anno scorso sono rimasto fermo due mesi. Ora ci sono e dovremo essere determinati in qualsiasi momento, per intensità almeno come loro, è la base per vincere. Il Liverpool è una squadra fortissima, noi davanti abbiamo qualità e con il nostro gioco possiamo far male. Certo è vero che loro hanno qualche assenza pesante in difesa, però sono sempre una squadra forte, hanno un’esperienza internazionale e perciò sarà una partita molto difficile”.

Dùvan Zapata, colombiano classe 1991

Zapata alla vigilia con il Liverpool e poi con l’Inter, dovesse scegliere con quale delle due fare risultato? “Non posso scegliere, per noi tutte le partite sono importanti. Adesso pensiamo al Liverpool, poi all’Inter. La sfida con Salah, se stavolta finalmente me la posso giocare? E’ una buona opportunità, tutte le partite vanno giocate al meglio”.

La conclusione di Gasperini: firmerebbe per un pareggio? “Nel calcio non si può mai dire prima, noi dobbiamo affrontare questa sfida con grande umiltà e poi vediamo dove arriviamo”.