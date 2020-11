Lucarelli striglia Toti per la gaffe su over 70 non indispensabili: “Uno dà lavoro a tua moglie”

"Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate": si è scatenata la bufera su questo tweet di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, postato forse troppo frettolosamente al termine dell'incontro Stato-Regioni organizzato nella mattinata di domenica 1 novembre.

Parole sulle quali sono piovute condanne e che lo stesso Toti ha spiegato a più riprese, sottolineando l'erroneo "taglio" che un suo collaboratore ha fatto a un post più ampio postato su Facebook e poi così concentrato nei 140 caratteri del cinguettio.

Il mio tweet che sta girando è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio per un errore del social media manager e per questo ha generato fraintendimenti. Chiediamo scusa. Negli altri post è comprensibile il senso delle nostre affermazioni. ➡️https://t.co/mcdaFkVb7f — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 1, 2020

Ma, a quel punto, l'ondata polemica era già tsunami.

Tra le prime a riprendere il governatore ligure la giornalista Selvaggia Lucarelli, che su Facebook ha attaccato facendo riferimento alle vicende personali di Toti: "Uno dei tanti anziani che per te possono essere sacrificabili - ha postato sul proprio profilo - ha creato te professionalmente in Mediaset (e politicamente in Forza Italia) e ha creato l'azienda che paga lo stipendio a tua moglie, direttore di Videonews".

I richiami, espliciti, sono a Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset e leader di Forza Italia (partito dal quale Toti è uscito, fondando Cambiamo!), e a Siria Magri, giornalista bergamasca moglie di Toti.

A provare a spegnere nuovamente le polemiche e a chiarire (forse) una volta per tutte la vicenda, ci ha provato nel tardo pomeriggio ancora Toti, con un lungo post su Facebook.