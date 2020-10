All’Oriocenter weekend con cento negozi aperti “all’insegna della sicurezza”

L’Oriocenter ridurrà la sua attività nei prossimi 3 weekend (a partire da sabato 24 ottobre), così come previsto dalle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 623 di Regione Lombardia. Questo non significa che Oriocenter sarà chiuso. Ci sono diverse categorie merceologiche che possono continuare la loro attività, nel pieno rispetto dei decreti e delle ordinanze.

Nei weekend sarà possibile trovare aperti circa 100 dei 280 negozi, delle seguenti categorie merceologiche:

– Ipermercato

– Negozi di generi alimentari

– Bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie

– Servizi: parafarmacie, parrucchieri, estetisti, lavanderia, sartoria, agenzia viaggi, servizi telefonici e finanziari, Presto Service, tabacchi e prodotti da fumo

– Smart Clinic e Dental Pro

– UCI Cinema

– Negozi di prodotti cosmetici, igiene della casa e della persona

Le attività di ristorazione, nei giorni di sabato e domenica fino al 13 novembre 2020, fatte salve diverse previsioni contenute in successivi comunicati, resteranno aperte dalle 9 alle 22, mentre le rimanenti attività consentite, dalle 9 alle 21. L’Ipermercato seguirà il consueto orario d’apertura: sabato 8.30-22 domenica 9-22

“Saranno 3 weekend particolari che ci prepariamo a vivere con circa 100 negozi aperti e come sempre nel pieno rispetto di tutte le norme e raccomandazioni e con un occhio sempre attento alla sicurezza e alla tutela della salute, sia dei dipendenti sia della nostra clientela” dichiara il direttore Ruggero Pizzagalli

Ecco l’elenco dei negozi aperti sabato e domenica fino al 13 novembre:

3 Store

Alice Pizza

Beaudevin

BEFeD

Bialetti

Bottega Verde

Break Cafe’

Burger King

C-House Café

Caffè Napoli

Caffè Pascucci

Caio

Calavera Fresh Mex

Capello Point

Carissimi Caffe’

Casa Fortuna

Chapeau Cafè

Check In

Cioccolati Italiani

Da 30 Polenta

Da Giovanni Rana

Dental Pro

Dispensa Emilia

Douglas

Duca’s

E’ Qui

Equivalenza

F.lli Carli

Farinella

Findomestic

Frankly

Gelateria Bonetti

Gnam Gelateria

Gnam Ristorazione

Go! Fish

Il vero gusto – Artigiani del piacere

Iper

Jean Louis David

Just Chicken

Just Pizza

KFC

Kiko – Make Up Milano

L’Erbolario

La Rosa del Gusto

Lava & Cuce

Lush Fresh Handmade Cosmetics

Mac Cosmetics

Mc Donald’s

Milani Cafè

Nails Cube

Nashi Argan

Natura

Nature Republic

Nespresso

ODStore

Old Wild West

Palatofino

Palatofino Caffe’

Pan B

Piadina Casa Maioli

Pinalli

Pokeria

Presto Service

Roadhouse

Sephora

Shanghai Quick

SHI’S

Smart Clinic

Smokie’s

Soulgreen

Sweet Service

Tim

Toasteria Italiana

Uci Cinema

Viaggi Arcobaleno

Vodafone One

Vorkwerk, Folletto, Bimby

Wagamama

Wind

Xo

Yogojuice

Yoyogurt

Yun Restaurant

Yves Rocher