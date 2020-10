Smartworking e intrattenimento: con la fibra superveloce un nuovo modo di vivere la casa

Planetel apre le porte a un nuovo modo di vivere il tempo libero e la casa. Grazie alla supervelocità della fibra messa a disposizione dall’azienda di Treviolo, il mondo dell’intrattenimento domestico si avvia verso una nuova era: la banda ultralarga permette infatti di guardare un film in streaming senza interruzioni, giocare online in modo fluido e con la massima stabilità di connessione, navigare e telefonare contemporaneamente o ascoltare la web radio preferita mentre sono in corso download di altri contenuti, senza rallentamenti.

Non solo divertimento però: mai come in quest’ultimi mesi, infatti, è stato necessario organizzarsi per operare in smart working. E se gli spostamenti fisici e le attività in compresenza hanno subito delle forti limitazioni, la circolazione delle informazioni digitali ha conosciuto al contrario un aumento esponenziale.

Fondamentale per dare continuità al business from home si è rivelata la disponibilità di una connessione domestica ultra veloce. Planetel ha permesso durante l’emergenza – e permetterà in futuro – di navigare in Internet, condividere documenti, accedere al proprio spazio cloud e partecipare a webinar o videoconferenze, assicurando anche al lavoro da casa la stessa efficienza di quello in ufficio.

Elevate prestazioni anche in presenza di un traffico dati sostenuto: ecco la vera forza della fibra ottica Planetel, che rappresenta per tutti l’opportunità di avere sempre a portata di mano i contenuti che viaggiano in rete. Una rete di proprietà che percorre il territorio, per un’innovazione digitale concreta, accessibile e condivisa, capace di trasformare i nostri centri urbani nelle smart city del futuro.

Numero verde 800 608 308 e www.fibra.planetel.it