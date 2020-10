“Girotondo di storie”, a Romano spettacoli e laboratori per bambini e famiglie

È tutto pronto per l’inizio del festival “Girotondo di storie”. Organizzato dal Sistema Culturale Integrato Bassa Pianura Bergamasca, si svolgerà in due week-end consecutivi (10-11 e 17-18 ottobre), proponendo narrazioni, visite guidate e laboratori con illustratori per bambini e ragazzi dai 6 anni e le loro famiglie.

Il Comune di Romano di Lombardia partecipa attivamente al festival, offrendo un ampio ventaglio di iniziative di vario genere, dalle visite guidate alle letture animate, fino ai laboratori artistici.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma è necessario prenotare dal portale quipianurabg.cosedafare.net inserendo nella stringa di ricerca “Girotondo di storie”, oppure da Facebook alla pagina “Festival ‘Girotondo di storie’ “, cliccando sul link “biglietti” dentro ogni singolo evento.

Ecco il calendario.

Sabato 10 ottobre

– Alle 16.30 alla sala di Palazzo dei Muratori “Le favole di Gianni Rodari”, narrazione per bambini a cura di Teatro del Vento.

Domenica 11 ottobre

“Scopriamo la Land Art!” – In collaborazione con “Il Romanino” e il Parco regionale del Serio. Alle 16 alla sala di Palazzo dei Muratori.

Il Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino”, in collaborazione con il Parco Regionale del Serio invita i ragazzi a scoprire cosa è la Land Art con un incontro nella sala di Palazzo dei Muratori, per poi mettere in pratica quanto appreso la domenica successiva nel parco del Serio.

È possibile partecipare a entrambe le proposte (in questo caso si raccomanda l’iscrizione e entrambi gli eventi) o solo a una delle due.

Sabato 17 ottobre

Laboratorio dell’illustrazione per l’infanzia con Alice Barberini.

Tre turni: alle 14.00, alle 15.30 e alle 17.

L’illustratrice Alice Barberini parteciperà al Festival “Girotondo di storie” con tre laboratori dedicati ai bambini dai 6 anni in su.

Alice Barberini è autrice di numerosi albi illustrati per bambini, presenti anche nelle nostre biblioteche.

Il suo primo libro “Il cane e la luna” (Orecchio acerbo) vince il Premio Giulietto come miglio libro 0/6 anni e il Premio “Critici in erba” per la selezione letteratura per la prima e primissima infanzia.

Sabato 17 ottobre:

Giochi dimenticati sotto i portici a cura di Coloriamo la Città. dalle 15.

Sabato 17 ottobre:

Visite guidate al borgo di Romano di Lombardia a cura di Rumano Svelata.

Le visite si articoleranno su tre turni: alle 15/15.45/16.30

Il gruppo di divulgatori di Rumano Svelata guiderà i bambini alla scoperta delle radici di Romano di Lombardia, in una visita al borgo antico.

Partenza dalla piazza davanti alla Rocca.

Partenze alle 15-15.45-16.30, la durata della visita sarà di circa 30 minuti.

Domenica 18 ottobre:

Scopriamo la Land Art con il Romanino e il Parco regionale del Serio, alle ore 10.00 presso l’Orto Botanico.

Il Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino”, in collaborazione con il Parco Regionale del Serio, dopo la lezione introduttiva in programma domenica 11 ottobre, offre l’occasione di mettersi in gioco in un laboratorio di Land Art nella magnifica cornice del parco del Serio.

È possibile partecipare a entrambe le proposte (in questo caso si raccomanda l’iscrizione a entrambi gli eventi) o solo a una delle due.