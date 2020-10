Atalanta, debutto in casa: avversari il Cagliari e la preoccupazione per il virus

L’Atalanta debutta in questo campionato nel “nuovo” Gewiss Stadium sfidando nel lunch match odierno il Cagliari. Lo farà da prima della classe, a punteggio pieno, dopo essere andata a sbancare l’Olimpico di Roma infliggendo alla Lazio una sconfitta epocale, e non solo nelle dimensioni. Ma con una preoccupazione in più: la positività di un calciatore emersa nella giornata di sabato, poco prima della conferenza stampa di mister Gasperini, subito annullata.

Per la tutela della privacy il club non ha comunicato l’identità del contagiato, informando che il ragazzo è asintomatico e con una carica virale bassa.

Tra i convocati per il match non figurano intanto Caldara e Toloi.

Mentre il campionato di serie A è fortemente in difficoltà per via della pandemia, con l’Asl di Napoli che ha bloccato la trasferta degli azzurri a Torino contro la Juventus e con più di una squadra alle prese con contagiati da Covid, la partita di Bergamo, sul campo, si giocherà alle 12.30.

Sul fronte agonistico la squadra di Gasperini arriva dalla trasferta laziale dopo aver acquisito la consapevolezza di giocare ogni partita per vincere (e di farlo).

A Roma prova magistrale dei nerazzurri, con una nota particolare per il suo capitano Papu Gomez autore di un’ottima gara, condita da una doppietta. In questo momento il piccolo argentino è uno tra i più forti centrocampisti (il Gasp lo definisce tuttocampista) del mondo: segna, rifinisce, corre, è immarcabile.

E finora, due trasferte e due vittorie. Ora riapre alle gare del rinnovato gioiello nerazzurro, nella speranza che presto ne possano usufruire tutti i tifosi atalantini e non solo i pochi che, causa restrizioni Covid, saranno presenti oggi.

Che dire degli isolani? La formazione del mister Di Francesco non è di certo partita alla grande, visto che nelle prime due giornate ha collezionato un solo punto, stante il pareggio esterno con il Sassuolo e la sconfitta interna proprio contro la Lazio. Certamente è ancora presto per affibbiare giudizi definitivi, anche perché la squadra sarda dovrà avere ancora tempo per assimilare al meglio gli schemi del mister pescarese.

Chiaro che la squadra nerazzurra non può farsi intimorire dal Cagliari, che verrà a Bergamo probabilmente a cercare di limitare i danni. Anche se, ricordo, la formazione rossoblu è da sempre una delle bestie nere della Dea e ha più volte giocato brutti scherzi ai nerazzurri, tanto che sono tre anni consecutivi che esce vittoriosa dal terreno orobico.

Vincere e sottomettere la Lazio come è successo e pensare di non riuscire a superare i sardi sembrerebbe una cosa fuori dal mondo, ma il pallone è rotondo e ogni partita fa storia a sé. Non dimentichiamoci che il Cagliari ha due attaccanti temibilissimi come Joao Pedro e Simeone e la difesa nerazzurra ogni tanto va in crisi. Dunque serve massima attenzione, pochi fronzoli e tanta concretezza.

In 26 occasioni le due squadre si sono affrontate a Bergamo in serie A: 15 volte vittorie della Dea, 5 il Cagliari e 6 pareggi. Tenendo conto anche dei match disputati in Sardegna la situazione va in perfetto equilibrio: 20 vittorie a testa e 12 pareggi.

Come detto il Cagliari sbanca Bergamo da tre stagioni: nell’ultimo torneo furono un’autorete di Pasalic e Oliva a dare il successo ai sardi per 2 a 0. L’ultimo successo nerazzurro è invece quello del torneo 2016-2017: protagonista allora fu il Papu autore della doppietta che diede la vittoria ai suoi. Il più recente pareggio è quello del campionato 2012-2013: 1 a 1 finale frutto dell’autorete di Canini e del pareggio di Stendardo.

La gara più ricca di reti tra le due squadre fu il 5 a 2 della prima giornata del campionato 1993-1994, quello con Guidolin in panchina (poi sostituito dal duo Prandelli-Valdinoci) e ultimo anno della presidenza Percassi atto primo. Partenza al fulmicotone, arrivo però nefasto con retrocessione in serie B.

In attesa di vedere i gioielli del Liverpool e dell’Ajax calcare il prato dello stadio cittadino, accontentiamoci di Ceppitelli & Co: tutto sommato, decisamente più abbordabili.