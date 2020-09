Lazio-Atalanta, la diretta del match

Dopo la bella vittoria in casa del Torino c’è una nuova trasferta per l’Atalanta di Gasperini, chiamata a sfidare la Lazio all’Olimpico per il recupero della prima giornata di A.

Gasperini mischia le carte rispetto alla sfida coi granata: in difesa ci sono Palomino e Djimsiti al posto di Caldara e Sutalo, a centrocampo Malinovskyi sostituisce de Roon e Pasalic – e non Muriel – agisce dietro a Zapata con Gomez.

La nostra diretta del match:

Il secondo tempo

45′- Si riparte all’Olimpico. Primo cambio per il Gasp: fuori Djimsiti, al suo posto Romero (che debutta coi nerazzurri).

Il primo tempo

46′- Finisce 3-0 per l’Atalanta il primo tempo.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

44′- Che occasione per Lazzari, che grazia la difesa nerazzurra cercando un assist improbabile a Immobile invece di calciare verso la porta di Sportiello.

41′- GOMEZ!! ECCOLO IL 3-0!! Il capitano conclude in rete una lunga azione offensiva dei nerazzurri, che quando attaccano sembrano sempre mettere in difficoltà i laziali.

34′- Prova a reagire subito la Lazio: Sportiello perde palla in un’uscita alta (ma sarebbe stato fallo per carica di Caicedo) e Immobile calcia a porta sguarnita, colpendo la traversa. Fosse stato gol, molto probabilmente sarebbe intervenuto il Var.

32′- HATEBOER!! RADDOPPIO DELLA DEA!! Cross dalla sinistra di Gosens e piattone destro dell’olandese per il gol del 2-0! Che bella Atalanata!

26′- Screzi tra Freuler e Luis Alberto dopo un fallo a metà campo, giallo per entrambi.

16′- Djimsiti stende Immobile: ammonito.

10′- GOSENS!! L’ATALANTA È IN VANTAGGIO!! Cross di Gomez, sponda di testa di Hateboer e sinistro vincente del tedesco.

6′- Lazio subito in avanti: Marusic calcia da posizione defilata, respinge Sportiello, poi palla a Immobile, Palomino respinge.

1′- Via, si parte all’Olimpico!

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Malinovskyi, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.