Imma Tataranni, Renato Zero o diMartedì? La tv del 29 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 29 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Come piante tra i sassi”: a Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata…

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Zero – Il folle tour”. La rete ammiraglia Mediaset festeggia il compleanno di Renato Zero con un concerto live. I fan potranno godersi la tappa milanese del tour Zero il folle, una tournée di successo che ha visto il re dei sorcini toccare tutte le più importanti città italiane prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19.

Il 30 settembre il cantautore romano spegnerà 70 candeline sulla torta di compleanno e per festeggiare ha annunciato la pubblicazione di tre album di inediti.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena lo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “The war – Il pianeta delle scimmie”; su Rai4 alle 21.20 “Nella tana dei lupi”; su Rai5 alle 21.15 “Chéri”; su Iris alle 20.55 “Tomahawk – Scure di guerra”; e su Italia2 alle 21.05 “Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.