Covid, Remuzzi: “A Bergamo e in Lombardia immunità maggiore, rischia più il Sud”

“A Bergamo andiamo bene sul fronte dell’immunità a Sars-Cov-2, in Lombardia anche. Adesso il problema può essere al contrario in Campania, in Calabria, nelle Isole”. Così Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, a margine del convegno ‘Covid-19, il virus ignorante’, organizzato martedì 29 settembre dalla ‘Fondazione The Bridge’ in collaborazione con Regione Lombardia. “Il rischio – prosegue – è che possa succedere lì quello che è successo qui, ma non con la stessa gravità. Ci vorranno però un paio di mesi perché arrivino loro al punto dove siamo noi adesso”.

Il ricercatore bergamasco fa anche riferimento ad un lavoro scientifico che valuta l’immunità di 500 persone fra ricercatori del Mario Negri Bergamo, di Brembo e un altro gruppo. “In generale qualcuno ha detto in quest’area si potrebbe arrivare al 60%. Io credo che ci sono aree di Bergamo dove si raggiunge un 40% di immunità”, in termini di anticorpi. In generale nel capoluogo orobico “siamo attorno al 30% di positività agli anticorpi, secondo i dati Ats. Noi presto avremo i dati nostri. Il lavoro è stato accettato e uscirà a breve e fa vedere tante cose di questo virus”.

Segui il convegno in diretta