Fondi Lega, nuove analisi sui conti degli imprenditori e di Barachetti

Sono previsti nuovi accertamenti su alcuni conti dell’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti, indagato per peculato nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e considerato una delle figure centrali nell’indagine che scava anche sui presunti ‘fondi neri’ raccolti per la Lega dai contabili di fiducia del partito.

Ulteriori analisi su movimentazioni finanziarie sospette sono state richieste dalla Procura di Milano agli ispettori dell’Uif di Bankitalia. Altri approfondimenti sono in corso da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.

Intanto, è stato fissato venerdì prossimo il quinto interrogatorio di Luca Sostegni, il presunto prestanome finito in carcere a luglio e che sta collaborando. Martedì mattina, invece, si terranno le udienze al Riesame per Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, i due revisori in Parlamento per il Carroccio arrestati e che hanno chiesto la revoca della misura dei domiciliari.

Non è escluso che la prossima settimana gli inquirenti milanesi incontrino a Genova i loro colleghi che stanno seguendo l’inchiesta per riciclaggio sui 49 milioni di euro della Lega di cui si son perse le tracce.