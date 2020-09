L’Allieva 3, Fazio e Sex and the city 2: la tv del 27 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 28 settembre su RaiUno alle 21.25 comincerà la terza edizione della fiction “L’Allieva”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Arabesque” e “Un po’ di follia in primavera”. Nel primo, “Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?” È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro, mentre la prof.ssa Boschi, alias la “Wally”, si esilia nel sottoscala… Nel secondo, Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa. Mentre Alice è al lavoro sul caso di omicidio di un vecchio prof. di psichiatria, la storica amicizia con Lara e Paolone v iene messa alla prova dal bando di dottorato: in palio ci sono solo due posti, il perdente dovrà lasciare l’istituto…

Su Canale5 alle 21.10 l’appuntamento è con “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Dopo l’ultima tornata elettorale, tra gli ospiti di stasera ci sarà il leader della Lega, Matteo Salvini, che si confronterà con gli ospiti in studio sui temi legati all’attualità.

Si parlerà, poi, con i protagonisti del matrimonio di Nicoletta Mantovani, del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, della condanna di Serena Grandi. E in studio ci sarà anche Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa.

Su RaiTre alle 20 prenderà il via la nuova stagione di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Sarà un ritorno che coinciderà con una rimodulazione e con un rinnovamento per questo programma che, dopo aver fatto sosta sulla prima e sulla seconda rete, ora torna nel canale da dove è partito.

Niente più interviste “one to one” che sono state il cardine delle precedenti edizioni, ma blocchi dedicati a vari argomenti affrontati da una serie di ospiti. Il cast fisso, invece, vedrà protagonisti Roberto Saviano ed Enrico Brignano che si affiancheranno a Luciana Littizzetto.

Confermati poi al tavolo Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, insieme a Filippa Lagerback che introdurrà come sempre argomenti ed ospiti. Nella prima puntata è stata resa nota la presenza di Master KG e Nomcedo Zikode, protagonisti del brano/tormentone “Jerusalema“, colonna sonora di questa estate 2020.

Secondo le ultime anticipazioni, inoltre, tra gli ospiti ci sarà il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio in collegamento. L’esponente penta stellato certamente parlerà dei risultati delle ultime elezioni amministrative, risultati non proprio positivi per il Movimento cinque stelle, stigmatizzati dal collega di partito Alessandro Di Battista. In studio, poi, ci sarà il professor Roberto Burioni per parlare della situazione attuale rispetto all’epidemia da Covid-19.

Su La7 alle 20.35 prenderà il via la nuova stagione di “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Andrà in onda l’episodio “Kill Beale”: Eric ha accettato il nuovo impiego alla Logic Wide di San Francisco, ma scopre che l’azienda è stata segretamente acquisita dai cinesi…

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “La preda perfetta – A walk among the Tombstones”; su Italia1 alle 21.20 “Independence day – Rigenerazione”; su Rai4 alle 21.20 “Blue Kids”; su La5 alle 21.05 “Sex and the city 2”; e su Iris alle 21 “Shutter island”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Wild Australia – Foreste e paludi”. Alcune delle foreste pluviali più antiche del mondo si trovano in Australia, dal Queensland agli altopiani centrali della Tasmania. Ma foreste tanto antiche non possono che ospitare animali fantastici: coccodrilli, casuari, volpi volanti e ornitorinchi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”; su Real Time dalle 19.40 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.