Torino-Atalanta, la diretta del match

Nuova stagione e nuovo campionato per l’Atalanta, che a Torino debutta nella Serie A 2020-2021.

Gasperini per la gara dell’Olimpico si affida al tridente Gomez-Zapata-Muriel, in attesa dei rientri di Miranchuk e (soprattutto) Ilicic.

La diretta del match:

Il secondo tempo

45′- Si riparte. Subito un cambio per Gasperini: fuori Caldara, al suo posto Palomino.

Il primo tempo

46′- Finisce qua il primo tempo: Atalanta avanti sul Torino 3-2.

45′- Ci sara 1′ di recupero.

43′- La riapre subito il Toro, ancora con Belotti. Sul cross di Vojvoda il Gallo ci mette la testa e batte Sportiello.

42′- HATEBOER! TERZO GOL DELL’ATALANTA! Cross sul secondo palo del Papu per l’olandese che da pochi passi non può sbagliare.

38′- Gomitata (involontaria) di Zaza a Sutalo: ammonito anche l’attaccante lucano.

30′- Caldara duro su Berenguer: ammonito.

21′- MURIEL! ALTRA MAGIA E L’ATALANTA PASSA IN VANTAGGIO! Lancio del Papu e destro incrociato del colombiano da posizione impossibile che batte Sirigu, che gol!

19′- Gosens! Sinistro del tedesco, palla alta! Che peccato! Sul cross di Gomez arriva l’esterno che non riesce però a tenere bassa la palla al momento della conlcusione.

13′- SUBITO IL PAREGGIO DEL PAPU GOMEZ!! Un gol straordinario dell’argentino! Destro a giro dai 25 metri, palla che supera Sirigu, sbatte sul palo e finisce in rete. 1-1.

11′- Torino in vantaggio: ha segnato Andrea Belotti. Palla in profondità di Rincon per il bomber bergamasco che col sinistro fredda Sportiello.

6′- Toro a un passo dal vantaggio con Zaza che colpisce una clamorosa traversa con una bomba di sinistro. Sportiello battuto nell’occasione.

1′- Via, si parte all’Olimpico!

Le formazioni ufficiali

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Berenguer, Linetty; Zaza, Belotti. ALL.: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. Allenatore Gasperini.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.