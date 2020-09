Straniero irregolare rientra in Italia nonostante l’espulsione: arrestato

Nella tarda mattinata di venerdì 25 settembre, i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno arrestato per il reato di reingresso illegale sul territorio dello Stato, K. A., 27enne albanese.

Nonostante nel giugno 2018 il 27enne fosse destinatario di un decreto di espulsione da parte della Prefettura di Aosta, venerdì 25 settembre è stato rintracciato all’interno di un bar caffetteria del centro di Romano di Lombardia, privo di alcuna specifica autorizzazione in deroga all’espulsione.

I militari di pattuglia, in servizio per l’ordinario compito di controllo del territorio, durante l’attività di verifica di alcuni esercizi commerciali, giunti all’interno del bar, tra gli altri avventori presenti, hanno proceduto anche al controllo del 27enne albanese risultato espulso nel 2018 dal territorio nazionale.

Fermato e sottoposto agli arresti domiciliari, nella mattina di sabato 26 settembre l’arrestato è stato portato davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo per la convalida dell’arresto e l’eventuale sottoposizione al giudizio per direttissimo, per una nuova espulsione ed immediato accompagnamento alla frontiera.