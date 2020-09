Lamborghini espone 4 modelli: Urus, Huracàn Evo RWD, Huracàn Evo coupè e la storica Lamborghini 400 GT

Lamborghini Milano torna a Milano AutoClassica e offre alla platea internazionale di appassionati quattro prestigiosi modelli della Casa di Sant’Agata Bolognese: Lamborghini Urus, Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder, Lamborghini Huracán Evo Coupè e la storica granturismo, Lamborghini 400 GT (1966).

“Siamo molto soddisfatti di tornare a Milano AutoClassica 2020, diventato ormai un appuntamento tradizionale per il marchio che, con le concessionarie di Milano e Bergamo, rappresentiamo per il Nord Italia – dichiara Michele Brusa, General manager Lamborghini Milano e Bergamo. Milano AutoClassica è un irrinunciabile punto d’incontro per tutti gli appassionati e un’ottima occasione per tornare finalmente ad incontrarci, e in tutta sicurezza, con il pubblico e i nostri clienti. Siamo a disposizione di tutti coloro che desiderano vedere da vicino vetture di straordinario valore e interesse come quelle che abbiamo scelto per questo appuntamento”.

Lamborghini Milano è presente alla 10ª Edizione di AutoClassica dal 25 al 27 settembre 2020, dalle 9.30 alle 19 all’interno del Padiglione 22, corsia B – stand B 02.

Per ulteriori informazioni logistiche: www.milanoautoclassica.it

Caratteristiche delle vetture in mostra

LAMBORGHINI URUS

Colore esterno: Giallo Auge

Cilindrata: 3996 cm3

Alimentazione : Benzina

Potenza massima: 649.89 CV / 478.00 kW

Velocità max: 305 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h 3.6 secondi

Trazione: Integrale

Cambio: Automatico sequenziale 8 rapporti

LAMBORGHINI HURACAN EVO RWD SPYDER

Colore esterno: Blu Le Mans

Cilindrata: 5204 cm3

Alimentazione: Benzina

Potenza massima: 610 CV / 449.00 kW

Velocità max: 325 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h 3.3 secondi

Trazione: Posteriore a controllo elettronico

Cambio: Cambio a doppia frizione LDF (Lamborghini Doppia Frizione) a 7 marce

LAMBORGHINI HURACAN EVO COUPE’

Colore esterno: Grigio Lynx

Cilindrata: 5204 cm3

Alimentazione : Benzina

Potenza massima: 640 CV / 470.00 kW

Velocità max: >325 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h 2.9 secondi

Trazione: Trasmissione integrale controllata elettronicamente (Haldex gen. V) con differenziale autobloccante meccanico posteriore

Cambio: Cambio a doppia frizione LDF (Lamborghini Doppia Frizione) a 7 marce

LAMBORGHINI 400GT – La lussuosa granturismo

La produzione della Lamborghini 400 GT ebbe inizio nel 1966 con il 4 litri a 12 cilindri, già largamente impiegato negli ultimi 23 modelli della 350 GT. Rispetto al modello precedente, la 400 GT è stata riprogettata e resa più spaziosa, dando luogo al primo vero modello 2+2 quattro posti Lamborghini.