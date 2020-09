Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola andiamo a scoprire come sarà il weekend a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Transitato nella giornata di venerdì il fronte freddo della perturbazione che ha interessato per giorni la Lombardia, le correnti si dispongono dai quadranti settentrionali, portando un deciso miglioramento del tempo.

Cambiano completamente anche le caratteristiche termo-igrometriche della massa d’aria, fresca e secca con venti di tramontana a tratti moderati, forti sui rilievi.

Sabato 26 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla pianura orientale, poco nuvoloso sul resto della regione. Nubi sui versanti settentrionali di Valchiavenna e alta Valtellina con qualche debole nevicata fino a 1300 metri. Nel pomeriggio e nella sera prevalenza di bel tempo su tutta la regione con nubi sui versanti settentrionali di confine delle Alpi, accompagnate da qualche debole nevicata.

Temperature: minime in forte diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone occidentali interessate dai venti settentrionali; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.

Domenica 27 settembre 2020

Tempo Previsto: bel tempo su gran parte della regione per l’intera giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Un po’ di nubi specie nel pomeriggio su est Lombardia, molto nuvoloso sul mantovano, dove non si esclude qualche debole ed isolata pioggia sparsa. In serata bel tempo quasi ovunque, cielo nuvoloso o molto nuvoloso su est regione.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone occidentali interessate da ventilazione settentrionale; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.

Lunedì 28 settembre 2020

Tempo Previsto: bel tempo su buona parte della regione per gran parte della giornata, con soltanto un po’ di nubi in formazione sul comparto orobico, alta Valtellina e rilievi del bresciano. Assenza di fenomeni su tutta la Lombardia.

Temperature: in calo nelle minime. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.