La scuola secondaria di primo grado statale “Don Milani” di Verdello si è aggiudicata il primo premio del Concorso Industriamoci Junior, promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo in abbinamento con la giornata nazionale PMI DAY 2019, che ha visto nel novembre scorso l’adesione di 6 mila studenti e 120 aziende, con il coinvolgimento anche di Confagricoltura Bergamo, Confartigianato Bergamo, Questura e Guardia di Finanza.

Dopo la visita, 25 classi si sono messe al lavoro, presentando 21 progetti nei quali sono stati rielaborati i temi emersi, in particolare il concetto di “resilienza”, focus della giornata. I lavori finalisti sono stati al centro della diretta sul canale Facebook di Confindustria Bergamo, durante la quale il presidente della Piccola Industria di Confindustria Bergamo Aniello Aliberti e la vice-presidente Claudia Sartirani hanno commentato i video realizzati dai ragazzi e il presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia e il presidente della Piccola industria nazionale Carlo Robiglio hanno portato i loro saluti.

di 6 Galleria fotografica Industriamoci









Il 1° classificato è il progetto delle classi 3A, 3B, 3C e 3D dell’Istituto di Verdello, in abbinamento con l’azienda Ca’ Al Del Mans, sul tema dell’agricoltura sostenibile.

Secondi a pari merito sono la classe 2A della scuola secondaria di I grado di Mapello per un progetto sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale, in abbinamento con l’azienda Sangalli, e le classi 2E e 2C della scuola secondaria I grado “Aldo Moro” di Dalmine, per la realizzazione di un videogioco in stile collage, in abbinamento con l’azienda SIL impianti industriali.

Terze classificate sono le classi 3E e 3F della scuola secondaria di I grado di Carobbio degli Angeli, in abbinamento con l’azienda Cam il mondo del bambino, per la visione a 360° della realtà aziendale. Una menzione speciale è stata attribuita alle classi 3B, 3C, 3D e 3E della scuola secondaria I grado “A. Fantoni” di Rovetta per la coralità della partecipazione.

Alle insegnanti delle classi premiate sono stati assegnati contributi per l’acquisto di materiale didattico.