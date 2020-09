Bergamo riparte: in Città Alta incontro con il dottor Cossolini

Ripartono gli incontri tra soci di Tanta strada in camper club. Il protagonista del primo appuntamento sarà il dottor Mariangelo Cossolini, già responsabile del coordinamento prelievo e trapianto d’organo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, medico dalle grandi capacità e persona dotata di straordinaria umanità.

Si terrà domenica 27 settembre alle 12 al parcheggio di via Tre Armi, 3 in Città Alta: la scelta è caduta su Bergamo, città del dottor Cossolini, consigliere del club, per dare un segnale positivo in questo periodo di ripartenza dopo la fase acuta dell’emergenza Covid. Un’iniziativa volta a esprimere vicinanza al capoluogo orobico e per visitare al contempo la città.

Saranno presenti il direttore sanitario dell’ospedale, il dottor Fabio Pezzoli e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo Marcella Messina.

Il club si pone varie finalità come l’aspetto ludico e sociale dello stare insieme all’aria aperta nel rispetto della natura, ma anche l’organizzazione di iniziative di solidarietà rivolte a chi ne ha necessità. Per questo, ad aprile di quest’anno il Consiglio Direttivo ha deliberato di devolvere la cifra di 1380 euro raccolti tra gli iscritti alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il Covid-19.

L’incontro si abbina a un più ampio programma di ritrovo del club organizzato nel week-end dal 25 al 27 settembre: per visualizzare i dettagli clicca qui.