Ballando con le stelle, Tu si que vales o Speciale Armani? La tv del 26 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 26 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Tu si que vales”.

La7 alle 21.15 proporrà “Speciale Armani in prima serata”. Sfilata primavera/estate 2021.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Long Beach” e “Il Regno”. Nel primo, le armi dei casi chiusi della Polizia vengono ogni anno trasportate e fatte fondere. Durante questo trasporto, il furgone viene derubato da una banda giamaicana… Nel secondo, Amina Abadi è riuscita a fuggire dalla prigione in cui l’avevano rinchiusa solo perché aveva espresso le sue opinioni contrarie al governo del Regno e perché chiedeva pari diritti per le donne…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Arrivano i Prof”; su Rete4 alle 21.25 “Programmato per uccidere”; su Italia 1 alle 21.15 “L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri”; Su Rai4 alle 21.20 “Fredda è la notte”; su Iris alle 20.50 “Conspiracy – La cospirazione”; e su Italia2 alle 21.15 “Autopsy”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Nel nostro piccolo”. Ale e Franz compiono un percorso a ritroso lungo il cammino che li ha portati alla risata, il loro mezzo primario di espressione. Per farlo inevitabilmente fanno i conti con i loro più grandi maestri, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.