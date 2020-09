Ad accogliere le matricole di Scienze Motorie due campionesse: Michela Moioli e Daniela Tassani

Nella mattina di sabato 26 settembre sono stati accolti nella “cittadella accademica” del Lazzaretto di Bergamo, i neoiscritti ai corsi di laurea in Scienze motorie e sportive e Scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Bergamo.

Alla presentazione del nuovo corso di Scienze motorie e sportive, oltre al direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali, Marco Lazzari, e il presidente del corso di laurea in Scienze motorie e sportive, Antonio Borgogni, sono intervenuti il rettore Remo Morzenti Pellegrini e l’assessore all’istruzione, università, formazione, sport e tempo libero Loredana Poli che hanno accolto gli studenti augurando un buon inizio di percorso.

In dialogo con il rettore, due testimonial d’eccezione: Michela Moioli, campionessa olimpionica 2018 di snowboard e neoiscritta al corso di laurea in Scienze motorie e sportive e Daniela Tassani, atleta velocista (campionati nazionali, europei e mondiali 2015-2016), prima laureata con il programma dual career e iscritta alla magistrale di economia.

Dopo la presentazione di Scienze motorie e sportive, l’intervento del presidente di Scienze dell’educazione, Stefano Tomelleri. In programma nei prossimi giorni, fino a venerdì 2 ottobre, le giornate di accoglienza delle matricole iscritte ai corsi degli altri dipartimenti.

PROGRAMMA PRESENTAZIONE CORSI

Lunedì 28.09.20 ore 10: corso di laurea in Ingegneria meccanica e corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia

Lunedì 28.09.20 ore 14: corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per la salute, corso di laurea in Ingegneria gestionale, corso di laurea in Ingegneria informatica

Venerdì 2.10.20 ore 10: corso di laurea in Scienze della formazione primaria e Scienze psicologiche