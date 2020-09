Tale e quale show, pallavolo, Le Ragazze o Ip-Man? La tv del 25 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 25 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti.

Stasera Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini dovrà vedersela con Levante, Carolina Rey con Arisa, Carmen Russo prenderà invece le sembianze di Sabrina Salerno, Giulia Sol onorerà il mito di Whitney Houston, Sergio Muniz vestirà i panni di Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni quelli di Alan Sorrenti e Pago si metterà alla prova con Gianni Morandi. Virginio invece, proverà a fare il bis con Diodato e Luca Ward diventerà Ligabue. Tutti gli artisti saranno sostenuti dalla loro bravura, ma anche da un pubblico virtuale che parteciperà tramite il ledwall. “Tale e Quale show” sarà una vera parata di star che si esibiranno in performances dal rock al pop in un arco temporale che coprirà 60 anni di grandi successi musicali. Come sempre a giudicare i 10 protagonisti, saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, accompagnati da un giudice d’eccezione, l’attore Lino Guanciale.

E nei panni di quale artista si presenterà Gabriele Cirilli? Il comico, da una postazione da arbitro di tennis gestirà una “jingle machine” con la quale farà partire gli applausi, e verso la fine della puntata, interpreterà con tutti i protagonisti dello show, un successo del vip in cui si è trasformato.

Secondo il regolamento del programma, al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), verrà scelto il vincitore della serata. La classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale.

Su RaiDue alle 21.20 verrà trasmessa la finale della Supercoppa 2020 di pallavolo maschile tra Civitanova – Perugia.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione de “Le Ragazze”. Lo sguardo di donne di diverse generazioni che si raccontano in prima persona, illumina fatti ed eventi che hanno coinvolto tutti. L’intrecciarsi delle loro voci va a comporre il mosaico della storia degli ultimi 90 anni di questo paese e allo stesso tempo racconta l’evoluzione della donna e la profonda trasformazione che l’ha vista protagonista dagli anni ’40 ad oggi. Apre la prima puntata della nuova serie la centenaria Franca Cancogni, traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi, ma anche sceneggiatrice per la Rai di serie indimenticabili come “A Come Andromeda” e, infine, scrittrice esordiente alla bella età di 98 anni.

Dopo di lei si racconteranno due Ragazze degli anni Cinquanta: Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti, che per più di 40 anni ha condiviso l’esistenza con il tenore, aiutandolo e sostenendolo negli anni che hanno decretato il suo successo, e Luciana Romoli, testimonianza viva di chi a soli 8 anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e a 14 divenne staffetta partigiana.

A seguire altri due racconti intrecciati, stavolta di due Ragazze degli anni 70. Si tratta di Monica Guerritore, tra le protagoniste più importanti del teatro italiano, scoperta giovanissima da Giorgio Strehler, e di Letizia Lopez, sorella di Rosaria, vittima di uno dei fatti più orribili che la cronaca nera ricordi: il massacro del Circeo avvenuto nel 1975.

In chiusura una giovane del Nuovo Millennio: Elisa Marconi lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica, ha scelto di stare con i bambini e aiutarli a superare la paura e tutte quelle emozioni che altrimenti durante le terapie vivrebbero da soli.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Su Italia1 alle 21.25 “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Zoro

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Ip Man”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Un’accusa infamante”; su Iris alle 20.55 “Il cavaliere pallido”; e su Italia2 alle 21.15 “Final destination 5”

Rai5 alle 21.05 proporrà il documentario “Art rider”. Immerso nella glaciale bellezza delle montagne abruzzesi, Andrea Angelucci è alla scoperta dell’antica tradizione della transumanza, proclamata dall’Unesco Patrimonio Mondiale Immateriale dell’Umanità, e dell’arte e della cultura che il commercio legato alla pastorizia ha portato in questi luoghi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”; e su Real Time alle 21.20 “Bake Off Italia: dolci in forno”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.