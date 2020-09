Puliamo il Mondo 2020 con Legambiente: le iniziative a Bergamo e in Lombardia

È tutto pronto per la ventottesima edizione di Puliamo il Mondo, che andrà in scena dal 25 al 27 settembre con decine di eventi previsti nell’intera regione. Un’edizione “speciale” sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi, allestita nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie, ma che come sempre avrà lo scopo di porre l’attenzione sui rifiuti che invadono ogni giorno l’ambiente che ci circonda.

Puliamo il Mondo è infatti l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989 e portato in Italia da Legambiente nel 1993, che coinvolge ogni anno milioni di persone in tutto il mondo. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di UPI e di ANCI. L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, tornando a prenderci cura dei luoghi e degli spazi che ci circondano.

“Quest’anno Puliamo il Mondo si inserisce in un periodo delicato per il Paese e per la nostra regione – spiega la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto – proprio per questo, uno dei temi di questa edizione è quello di ‘rimboccarci le maniche’ per lanciare insieme un messaggio di speranza e di futuro sostenibile. La pandemia ha colpito le nostre abitudini e le nostre sicurezze, ma non la voglia di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente che da sempre caratterizza le volontarie e i volontari della nostra associazione”.

Puliamo il Mondo è anche una campagna educativa che coinvolge moltissimi bambini e ragazzi. Saranno molte, infatti, le attività che vedranno le scuole protagoniste in tutta la regione a partire da venerdì 25: solo a Milano hanno aderito 40 classi di diversi istituti scolastici per un totale di circa 1000 studenti coinvolti.

“Anche gli istituti scolastici hanno vissuto mesi molto complicati a causa della pandemia – dichiara Arianna Bazzocchi, responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Lombardia – Siamo perciò particolarmente felici di tornare a coinvolgere studenti e insegnanti nelle attività di Puliamo il Mondo. L’entusiasmo e il desiderio dei più giovani di impegnarsi concretamente per il pianeta trasmette fiducia e voglia di ripartire a tutti noi”.

Le iniziative organizzate in Lombardia

A Bergamo il circolo cittadino promuove per domenica 27 una pulizia del quartiere Grumello al Piano. Il ritrovo è alle ore 9 in piazza Aquileia e alla pulizia seguirà un picnic con pranzo al sacco.

Nella bergamasca, a Calvenzano, per sabato 26 settembre è prevista la sistemazione insieme al circolo “Terre del Gerundo” dell’area naturalistica del Bosco Spino-via Misano –ritrovo sul posto – dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 con la messa in sicurezza delle alberature e la rimozione dei rifiuti.

Nel bresciano il circolo di Legambiente Valle dell’Oglio propone per sabato 26 la pulizia del paese di Orzinuovi con ritrovo alle 8.30 presso i giardini pubblici di via Filzi, mentre domenica 27 gli stessi giardini verranno allestiti dalle 9 alle 18 con stand di numerose associazioni per una giornata di sensibilizzazione con incontri e laboratori didattici.

A Montichiari sabato 26 insieme al circolo locale verranno puliti gli argini del Chiese, la zona delle “Camere” e la zona della “Fascia d’Oro”, con ritrovo alle 9 nello spiazzo antistante “Flormercati” in via Brescia 126/a.

A Como, l’appuntamento con il circolo locale “Angelo Vassallo” è domenica 27 settembre alle 9.30 al piazzale Montesanto per una pulizia delle zone circostanti.

Sempre nel comasco, per chi invece ha in programma una camminata in montagna, domenica 27 a Primalpe di Canzo (CO) verranno consegnati alle 8.30 al parcheggio in località Gajum guanti e sacchetti per raccogliere eventuali rifiuti trovati lungo i sentieri della valle. E alle 10.30 sarà organizzata una pulizia della vecchia discarica di Prim’Alpe.

A Cremona, il circolo “VedoVerde” promuove per sabato 26 una pulizia cittadina con ritrovo alle 16.30 nel parco delle Colonie Padane.

A Lecco, domenica 27 settembre si parte alle 15 da piazza Cermenati per una pulizia delle zone circostanti accompagnati dal circolo cittadino.

A Milano, tra i molti eventi in programma, la mattina di sabato 26 il circolo Reteambiente organizza una pulizia nei giardini di via Mosso – ritrovo alle 10 in via Mosso angolo via Padova – nell’ambito del progetto “PuliPa: puliamo via Padova con il mondo”. La pulizia si concentrerà in particolare sull’area dell’ex frutteto, un luogo simbolico del quartiere oggi al centro di un progetto di riqualificazione. Domenica 27 va invece in scena la seconda edizione di “Puliamo il Mondo in bicicletta”, organizzata in collaborazione con Legambici all’interno del progetto europeo Sharing Cities. Ritrovo alle 9.30 in Piazza Angilberto II, da cui si partirà per un itinerario adatto a tutti attraverso il parco della Vettabbia e lungo via Vaiano Valle.

Nell’area della città metropolitana milanese, il ritrovo è a Cernusco sul Naviglio domenica 27 settembre alle 9.30 con il circolo locale per la pulizia del parco degli Alpini/parco degli Aironi.

In Monza-Brianza, il circolo “Roberto Giussani” propone una pulizia sabato 26 a Desio con ritrovo alle 9 in via Molinara e successiva pulizia della via stessa e delle zone circostanti.

A Brugherio saranno invece protagonisti gli studenti, venerdì 25 quelli della scuola Fortis e sabato 26 quelli della scuola De Filippo.

A Seveso il ritrovo è sabato 26 alle 9.30 all’angolo tra via Monte Bianco e via Boves per un’iniziativa di pulizia insieme ai Ronchettari al Fosso del Ronchetto.

A Pavia il circolo cittadino “Il Barcè” parte in anticipo giovedì 24 settembre alle 16 con la pulizia dei giardini di piazzale Crosione, seguita venerdì 25 da quella dei giardini di piazzale Tavazzani, sempre alle 16.

Nel pavese, l’appuntamento è domenica 27 settembre a Stradella alle 14 in piazza Vittorio Veneto con il circolo “Voghera-Oltrepò” per una pulizia dell’area adiacente la piazza.

A Varese quest’anno Puliamo il Mondo fa tappa nel parco Cintura Verde Sud Varese nell’ambito del progetto Corridoi Insubrici. Ritrovo domenica 27 alle 9 in piazza Sant’Evasio a Bizzozero e la pulizia sarà poi realizzata nell’area dell’antico lavatoio.

Nel varesotto, a Gallarate il circolo locale promuove una pulizia sabato 26 settembre, con ritrovo alle 8.30 in piazza Giovanni XXIII.

Sempre sabato 26, a Cislago ci si trova alle 14.30 nel piazzale antistante il ristorante Garden in via Dante Alighieri 998 per un pomeriggio di pulizia nel parco dei Mughetti nell’ambito del progetto “Sistema Olona”.

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie.

L’elenco dettagliato degli appuntamenti è disponibile su puliamoilmondo.it.