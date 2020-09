Presidio degli avvocati di Bergamo per ricordare Ebru Timtik

Gli avvocati di Bergamo promuovono per lunedì 28 settembre alle 10 a Palazzo Frizzoni un presidio per rendere omaggio a Ebru Timtik, avvocata e attivista turca di origine curda, impegnata nella difesa dei diritti umani, arrestata con l’accusa di far parte di un gruppo considerato terrorista da Ankara, condannata e morta dopo 238 giorni di sciopero della fame dopo aver chiesto un processo equo.

“Un mese. Tra pochi giorni sarà passato un mese da che la collega Ebru Timtik non c’è più – spiegano -. Una martire in senso etimologico, perché con il suo gesto ha dimostrato di mettere la sua vita a disposizione per testimoniare al mondo la funzione sociale dell’avvocatura: proteggere gli esseri umani proteggendone i diritti”.

“Invitiamo tutti i colleghi al presidio del Consiglio dell’Ordine, del nostro comitato pari opportunità e delle Camere penali che si terrà in memoriam. Vestìti con la toga, perché con il nostro lavoro la si onori. La toga ed Ebru”.