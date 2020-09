Da Onore a Pian Camuno, da Cassano d’Adda a Brembilla, fino alla città, l’hinterland e la Bassa bergamasca: giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Bergamo che dalla centrale di via Codussi hanno spedito mezzi in tutta la provincia per interventi dovuti al maltempo.

Diverse le auto danneggiate.

Già dalle 9 del mattino le prime squadre si sono precipitate sulle strade, per rimuovere e mettere in sicurezza alberi pericolanti che minacciavano la carreggiata della provinciale della Val Seriana a Onore.

Nel pomeriggio gli interventi si sono susseguiti a Gorno, Pian Camuno e Cassano d’Adda per la messa in sicurezza di alcuni alberi, a Solza in via Cesare Battisti per la copertura di un tetto danneggiata, di nuovo per alberi pericolanti ad Alzano Lombardo, Sorisole, Brembilla, Bergamo, Scanzorosciate, Sedrina e Ponteranica.

A Zogno, lungo la statale della Val Brembana, è stato richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per alcune tegole rimosse dal vento che rischiavano di finire sulla strada.

L’ultima chiamata, per i danni causati dalla pioggia, a Romano di Lombardia.