Venerdì mattina

Paratico, sparatoria in azienda: 38enne ricoverato al Papa Giovanni

Poco dopo le 8 alla Colombo & C di via Vanzago. Autore in fuga. Indagano i carabinieri

Sparatoria venerdì mattina alla Colombo & C di via Vanzago di Paratico, comune bresciano al confine con la provincia bergamasca. Intorno alle 8 una persona si è introdotta nell’azienda specializzata nella produzione di guarnizioni nautiche e ha sparato un paio di colpi di pistole contro un operaio 38enne e l’ha poi colpito con il calcio dell’arma. Uditi i colpi di arma da fuoco, alcuni colleghi sono accorsi e hanno soccorso l’operaio, mentre altri chiamavano il 112. L’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. È sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore sarebbe fuggito a bordo di una Lancia Y di colore scuro. Le ricerche sono in corso anche nella vicina provincia di Bergamo. Per chiarire i contorni della vicenda sono al lavoro i carabinieri di Chiari, Palazzolo e Capriolo, con i colleghi del nucleo investigativo di Brescia. Non si esclude alcuna ipotesi. © Riproduzione riservata