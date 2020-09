“Uno sfacciato inno all’Italia, un’Italia che si riprende e che si trasforma, ripartendo da Milano, pronta a brillare nuovamente grazie allo strumento più potente che ha: l’amore”.

La cucina e l’amore si prendono per mano e volano da un tessuto all’altro, da un abito ad una gonna per costruire, attraverso le mani dello stilista, una collezione simbolo di ripartenza… “apparecchiando” la moda per una SS21 all’insegna del tricolore.

I capi si trasformano in “tele”, sulle quali il designer appunta ingredienti, idee, riflessioni, abbozzando forme e disegni, nuove idee di stile.

Sono questi i nuovi elementi, fulcro della collezione estiva che si sviluppa attraverso stampe pop e irriverenti, “enriqueziane”, La stampa con i disegni dei mandarini è un’esplosione vitaminica color arancio, un omaggio alla nostra mediterraneità, potente come l’aroma che questi frutti sprigionano e che di solito accompagna i momenti di riflessione del designer.

Dagli agrumi alla regina della cucina, la pizza, che qui è rappresentata con pennellate veloci, bianche, rosse e verdi, ovviamente.

Non può mancare la “tavola apparecchiata”, che Alessandro immagina come una tovaglia a quadri bianchi e neri, imbandita con piatti di spaghetti, ingredienti della tradizione italiana e buon

vino rosso per brindare ad una nuova rinascita.

La parte di collezione dedicata all’Italia è un omaggio al tricolore, dove la stampa bandiera diventa un foglio a righe su cui annotare brevi dichiarazioni d’amore per il nostro Paese.

La Sicilia, terra d’origine di Alessandro e crocevia di tradizioni e culture diverse, ispira la stampa mercato, ricordando “La Vucciria” di Renato Guttuso dove il caos della folla si sposa con le

meravigliose cromie dei banconi della frutta e della verdura …questa volta in versione rigorosamente vegan.

Infine la serie dedicata all’amore, tema ricorrente in tutte le collezioni del designer, e rappresentata dal simbolo per eccellenza di questo sentimento: il cuore. Un cuore che si trasforma, e che viene raffigurato con una corona, un’aureola, e ancora in una nuova versione “raddoppiata” del “doppiocuore” al quadrato in diversi colori. Cuori che poi volano nei cieli nitidi insieme a giganteschi pomodori-mongolfiere tra messaggi di speranza e allegria. Questa la stampa “cielo”, è proposta in due varianti, azzurra e lilla.

Il pacchetto denim continua ad essere un tratto distintivo dello stile di Alessandro, insieme alle t-shirt che ritraggono volti, rebus “all’italiana” e postcard realizzate insieme a Fabrizio Sclavi, un moderno storyteller che racconta luoghi e visioni con le sue parole e i suoi colori. Le silhouette proposte sono iper femminili – ampie gonne a pieghe in duchesse dal sapore 50’s,

abiti lunghi senza maniche che vestono la figura con abbondante tessuto leggero e fluido ma senza appesantirla – oppure unisex, come le ampie camicie in popeline a maniche lunghe, o

ancora le hawaiane a maniche corte, che ritornano anche in questa stagione.

Abiti con gonne a ruota e pantaloni morbidi si abbinano a modellistiche più costruite, come le camicie con tasconi dal fit vintage anni ’90.

Le basi dei tessuti stampati sono il cotone, la viscosa e la seta che assumono texture più morbide o più rigide sulle basi del popeline, twill, duchesse e crepe.

Infine una collezione gli accessori, realizzati in collaborazione con Leontine Vintage che per l’occasione ha creato con Alessandro una capsule di mini borse in paglia intrecciata a forma di ananas, cuore e maialino, così come gli immancabili cerchietti, cappelli e fiocchi per i capelli dal sapore anni ‘50, tenuti insieme dalle stampe della collezione attraverso bandane intrecciati, nodi e nastri.

Alessandro Enriquez sceglie Rue Des Mille per lo styling della collezione SS21. Un brand italiano familiare realizzato in Italia, fondato dai fratelli Pieroni nel 2013 .Rue Des Milles è un brand di

gioielli versatili, eleganti e divertenti al tempo stesso, dalle forme morbide e minimali che parlano di carrozze e principi ranocchio, di nomi amati, cuori, stelle e amuleti portafortuna, di momenti

della vita e di emozioni, soprattutto quelle essenziali, universali. Gioielli in argento e oro dalla potente carica sentimentale perfette da abbinare alla collezione Spring-Summer 2021 di Alessandro Enriquez ispirata all’amore.