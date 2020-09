La gomma “di scarto” riprende vita: la straordinaria innovazione del gruppo Oldrati

Immaginate di prendere della gomma vulcanizzata solitamente destinata alla discarica e di rigenerarla, creando nuovi prodotti e riducendo così l’impatto sull’ambiente.

Il processo, che prende il nome di OGreen Rubber, è stato inventato dal Gruppo Oldrati, importante realtà industriale fondata a Villongo nel 1964 che oggi è tra i leader mondiali nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone.

Nel cuore della “Rubber Valley” tra le province di Bergamo e Brescia, la Oldrati da anni investe regolarmente in innovazione e ricerca, sfruttando sempre le più moderne tecnologie e affidandosi all’alto know-how aziendale.

Così, portando a termine un progetto iniziato già negli anni ’80, sono riusciti a trasformare la semplice operazione di riciclo della gomma, che solitamente si traduce nella trasformazione della stessa in materiale granulare da inserire in altri prodotti, in un processo innovativo capace di riportare la gomma arrivata a fine ciclo praticamente al suo stato iniziale.

Dagli scarti di lavorazione o materiali che non vengono utilizzati si genera nuova gomma, innescando un ciclo virtuoso dal quale si trae un grosso beneficio a livello ambientale: la tecnologia di Oldrati Group riporta la gomma a materia prima “vergine”, senza l’utilizzo di materie chimiche.

Un’iniziativa straordinaria che il Ceo dell’azienda, Manuel Oldrati, ha raccontato a Luca Viscardi, alias Mister Gadget.