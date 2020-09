I bergamaschi e i social: Instagram è il più usato, Paola Turani l’influencer preferita

L’Italia si conferma un paese connesso, social, e con un trend di adozione in crescita per quanto riguarda sia Internet in senso ampio, sia le piattaforme social, sia le nuove tecnologie. L’ha detto a inizio 2020 il Report Digital globale di We are social.

Sono infatti quasi 50 milioni le persone online in Italia su base regolare, e 35 milioni quelle presenti ed attive sui canali social. In entrambi i casi, si è registrato un aumento rispetto alla rilevazione del 2019.

E i bergamaschi? Anche loro sono social, ovviamente: i 471 campionati col sondaggio fatto da Bergamonews – in collaborazione con CDN – ci hanno detto che tutti (il 100%, quindi) hanno almeno un profilo social.

Il 59% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare almeno un social per più di due ore al giorno. Il preferito? È Instagram.

Capitolo influencer: i lettori che hanno risposto alle nostre domande li conoscono e sanno come lavorano. La preferita è Paola Turani, modella bergamasca attivissima proprio su Instagram.

Gli influencer, però, non condizionano più di tanto le scelte che i campionati fanno: il 55% ha dichiarato che prende le proprie decisioni senza basarsi su quanto detto da questi vip dei social.

C’è un 40% dei campionati che però si lascia influenzare “a volte”: moda (20%), beauty (19%) e viaggi (18%) gli ambiti in cui vengono più tenuti in considerazione gli influencer.

Valentina Cammarata, owner & communication manager di Futurmanagement, ha parlato con Francesco Di Norcia di talent e di influencer.