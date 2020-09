Ci avviciniamo al primo weekend autunnale con le previsioni del tempo su Bergamo e la provincia del Centro Meteo Lombardo curate da Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

Una vasta struttura ciclonica con motore principale intorno al Regno Unito sta pilotando il passaggio di una serie di fronti perturbati verso l’Europa centro-meridionale, con precipitazioni più significative sulla Lombardia tra mattina e pomeriggio. Un miglioramento del tempo è atteso per il fine settimana grazie a secche correnti nord/occidentali.

Le temperature, dopo il calo di questi giorni per via dell’aumento della copertura nuvolosa, subiranno un brusco ribasso sabato a causa del ricambio d’aria che avverrà al passaggio del fronte nuvoloso.

Venerdì 25 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi ovunque con piogge o rovesci in formazione dapprima su varesotto, in estensione verso milanese e alto pavese e quindi in rapido spostamento ed intensificazione da ovest verso est. Rovesci particolarmente intensi su Brianza, lecchese e bergamasca, oltre che sulla Valtellina. Da metà giornata e nel pomeriggio rovesci anche intensi in spostamento dalla bergamasca verso il bresciano, cremonese e mantovano, piogge intense anche sulla Valtellina, con possibili nevicate in discesa fino a 1400 m verso il termine del peggioramento. Migliora su ovest Lombardia, in serata residui piovaschi solo sul mantovano.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.

Sabato 26 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla pianura orientale, poco nuvoloso sul resto della regione. Nubi sui versanti settentrionali di Valchiavenna e alta Valtellina con qualche debole nevicata fino a 1300 metri. Nel pomeriggio e nella sera prevalenza di bel tempo su tutta la regione con nubi sui versanti settentrionali delle Alpi, accompagnate da qualche debole nevicata.

Temperature: minime in forte diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.

Domenica 27 settembre 2020

Tempo Previsto: bel tempo su gran parte della regione per l’intera giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Un po’ di nubi nel pomeriggio su est Lombardia, molto nuvoloso sul mantovano, dove non si esclude qualche debole ed isolata pioggia sparsa. In serata bel tempo quasi ovunque, cielo nuvoloso o molto nuvoloso su est regione.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.