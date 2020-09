Covid-19 e malattie neurologiche: a San Pellegrino Terme un convegno per discuterne

Era il febbraio 2020 quando l’acronimo “Covid-19” è entrato a far parte della nostra quotidianità, segnando in modo indelebile la vita di milioni di persone. La bergamasca, occhio del ciclone in un’inaspettata pandemia, più fra tutti ha subito i gravi effetti negativi: in molti hanno dovuto dire addio ai propri cari mentre chi, invece, ce l’ha fatta, spesso deve fare i conti con importanti conseguenze mediche.

Il Coronavirus, infatti, non attacca soltanto i polmoni: anche nervi, muscoli, cervello e cuore possono subire danni causati dal virus che, temporanei o permanenti che siano, vanno monitorati

e trattati dal punto di vista medico e soprattutto riabilitativo. Questo sarà il tema principale del convegno medico “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e riabilitazione nelle malattie neurologiche” promosso dall’Associazione Genesis di San Pellegrino Terme in collaborazione con Azygos e che si terrà sabato 26 settembre a San Pellegrino Terme al Centro Congressi dell’Hotel Bigio.

Il convegno medico, a cui si potrà partecipare previa prenotazione, si prefigge l’obiettivo di affrontare in modo aggiornato, semplice ma esaustivo i problemi relativi alla diagnosi clinica,

all’assistenza e al trattamento riabilitativo delle malattie neurologiche, di inquadrare la malattia con un approccio multidisciplinare e di valutare la terapia nei disturbi delle malattie neurologiche,

oltre che offrire un aggiornamento sull’uso ragionato delle terapie disponibili, gestire il nursing del paziente sia in ospedale che sul territorio ed infine approfondire le tecniche riabilitative idonee

per i pazienti affetti da malattie neurologiche.

PROGRAMMA

Dalle 9 alle 13 interverranno otto fra i più esperti professionisti del settore, che illustreranno ai presenti il legame fra Covid e disturbi conseguenti, affrontando varie tematiche dal punto di vista

medico. Fra le personalità presenti vi saranno il dr. Marco Poloni dell’Istituto Mondino di Pavia, la dottoressa Paola Merlo di Humanitas Bergamo, le dottoresse Maria Sessa e Anna Falanga dall’Ospedale Papa Giovanni XXII, il dottor Marcello Simonini e la dottoressa Viviana Magri dell’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme, il dottor Antonio De Tanti dal Centro Cardinal Ferrari Fontanellato ed il dottor Stefano Mazzoleni dall’Università Sant’Anna di Pisa.

Coordinatore della giornata il dottor Gianpietro Salvi, neurologo all’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme.

Per partecipare all’evento sarà necessario collegarsi al portale www.azygos.it/convegni ed inserire il codice “SANPE20” prima della registrazione, che comporta la compilazione di un

modulo con i propri dati personali. Il convegno è stato organizzato con il patrocinio del Dipartimento Riabilitativo di Bergamo e della Rete Ass. Nazionale per il trauma cranico.