Chiede di fare una chiamata urgente, ma poi scappa col cellulare: arrestato 26enne

Nella tarda serata di giovedì 24 settembre personale delle Volanti della Questura di Bergamo ha arrestato in via Paglia, in città, un 26enne nato in Russia e residente a Ranica.

Il ragazzo si era responsabile, pochi minuti prima, di una rapina ai danni di un 31enne: incontrato per strada, gli aveva chiesto di poter fare una telefonata urgente e, una volta ottenuto il cellulare, aveva iniziato a scappare.

Il 31enne ha così iniziato un inseguimento a piedi, durante il quale ha incrociato una volante della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, richiamandone l’attenzione e indicando la via di fuga imboccata dal 26enne.

Il giovane di origine russa si era nascosto sotto un’auto in sosta e, vistosi braccato, ha cercato nuovamente di fuggire spintonando la vittima e gli agenti.

Una volta bloccato e restituito il cellulare al legittimo proprietario, i poliziotti hanno arrestato il 26enne, processato per direttissima venerdì mattina: arresto convalidato e rinvio del processo a ottobre.