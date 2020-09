Boltiere: significativo aiuto alla scuola dell’Infanzia

L’amministrazione comunale di Boltiere ha deciso di supportare, in questo difficile periodo, la scuola dell’infanzia “Angelo e Agnese Testa”. Come noto, a seguito del diffondersi del periodo di lockdown con conseguente chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, dal mese di Marzo anche l’istituto per l’infanzia di Boltiere è stato costretto alla chiusura fino all’inizio di Settembre.

La scuola dal mese di Marzo, fino a fine anno scolastico 2019-2020, ha deciso di esonerare le famiglie dal pagamento delle rette scolastiche, determinando un un mancato introito che, tuttavia, non è stato compensato dalla diminuzione dei costi fissi nonostante la chisura dell’edificio.

Confrontandosi con la Parrocchia e comprendendo la situazione, con la delibera di Giunta numero 29 del 29 Aprile scorso, l’Amministrazione Comunale ha deciso di anticipare l’ultima rata del contributo annuale di 27.995,00 €, nonostante l’assenza della condizione di frequenza degli alunni, evitando che le famiglie riconoscessero alla scuola la retta mensile prevista.

Il confronto è proseguito anche durante l’estate: infatti, a partire dalla fine di agosto, la scuola è stato oggetto di diversi interventi che le hanno consentito di adeguarsi alle disposizoni normative legate all’emergenza sanitaria Covid-19, affinchè alla riapertura fossero garantiti tutti gli aspetti per una ripresa in assoluta sicurezza dell’attività didattica, determinando per la Scuola Angelo e Agnese Testa ulteriori costi.

Dal dialogo sempre attivo con l’Amministrazione Comunale, quest’ultima ha deciso di intervenire in sostegno dell’importante struttura di Boltiere, a cui fanno riferimento anche i comuni limitrofi, che ha evidenziato un’ulteriore difficoltà determinata anche da un significativo calo di iscrizioni: l’amministrazione ha infatti deciso di supportare l’istituto con circa 23.000 €, i quali contribuiranno al mantenimento dei servizi erogati dalla scuola.

Sempre a favore di questa particolare utenza scolastica, rimarrano attivi i contirbuti alle famiglie per abbattere i costi del servizio di ristorazione come recentemente deliberato dalla Giunta Palazzini.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere