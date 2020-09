Avviso di precipitazoni intense venerdì in tarda mattinata e vento forte

Dal Centro Meteo Lombardo un aggiornamento alle 9 di venerdì mattina con avviso di rpecipitazioni intense e vento forte.

Dopo la perturbazione pre-frontale di giovedì, che per nostra fortuna ha causato danni alluvionali significativi solo in alcune porzioni del medio-alto Varesotto, oggi, venerdì 25 settembre 2020, osserveremo il definitivo ingresso frontale di masse d’aria fredde dai quadranti settentrionali.

Sono dunque attesi fenomeni temporaleschi localmente intensi, con evoluzione di massima riassunta nella grafica allegata.

Sostanzialmente tre le criticità, in ordine di importanza:

1) rovesci o temporali già da tarda mattinata e nel primo pomeriggio nei settori occidentali (VA-CO-MB-LC-BG), quindi a seguire localmente intensi in area medio-padana, lungo una linea diagonale estesa dal Piacentino alle Prealpi Bresciano-Gardesane (quindi LO-CR-BS), in traslazione a parte del Mantovano. Attenzione alla possibilità di grandine, specie in queste ultime zone di pianura e pedemontana lombarda centro-orientale (anche di medie dimensioni). Raccomandiamo di monitorare l’evoluzione tramite il radar precipitazioni: http://cml.to/radar;

2) contestualmente al transito verso levante delle linee temporalesche, ingresso di ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche fino a 50-60 km/h. In generale, progressivo rinforzo del vento su tutti i settori nelle ore pomeridiane, con importante calo termo-igrometrico;

3) Progressivo calo della quota neve nelle ore pomeridiane, con rovesci nevosi possibili fino a 1500m in alta Valtellina, Engadina e alta Val Camonica (neve abbondante nella Valle di Livigno).

Generale esaurimento dei fenomeni entro sera su tutti i settori a partire da ovest, via via che la ventilazione di caduta dalle Alpi farà progressivo ingresso da nord-ovest.

Sabato 26 tempo tendenzialmente asciutto, fresco e ventilato, ma variabilmente nuvoloso, con addensamenti più compatti nei settori centro-orientali.

Domenica 27 molto nuvoloso o coperto nei settori padani centro-meridionali, con possibilità di qualche pioggia sulle Basse a ridosso dell’Emilia (Mantovano in primis). Variabilmente nuvoloso altrove, in particolare tra Alpi e pedemontane dove saranno possibili ampie aperture soleggiate.

Buon fine settimana e buon autunno.