Verso Torino-Atalanta: Palomino e Zapata ok, ballottaggio Pasalic-Malinovskyi

Si avvicina il debutto stagionale per l’Atalanta, che sabato sarà impegnata all’Olimpico di Torino contro i granata.

Per la sfida contro Belotti e compagni, però, Gasperini dovrà fare a meno almeno di sei giocatori: in difesa Romero e Djimsiti sono squalificati, mentre Ilicic – che prosegue il percorso personalizzato – è indisponibile, così come Miranchuk che sta recuperando da una lesione al flessore, Pessina che non si è ancora ripreso dalla lussazione alla rotula e Gollini, out per almeno un altro mese e mezzo per la lesione del crociato.

C’è poi Piccini, che segue sedute differenziate, perché reduce da giorni di lavoro intenso dopo un lungo stop.

Palomino e Zapata, due dei tre nerazzurri risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane, sono pienamente recuperati e contro il Toro dovrebbero trovare spazio dal 1′, così come Sportiello, che sarà il sostituto di Gollini.

Sulla trequarti il vero ballottaggio: accanto a Gomez si contendono una maglia Pasalic (favorito) e Malinovskyi.

Negli ultimissimi giorni si è anche parlato di un possibile rinvio di Torino-Atalanta a causa della scoperta di un positivo al Coronavirus nel gruppo dei granata. Per ora, però, il match è confermato: se dal Piemonte non arriveranno altre notizie di positivi (venerdì il giro di tamponi decisivo) si giocherà normalmente.