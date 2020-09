È in arrivo l’ultimo weekend del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspetta il quarto fine settimana dedicato a Scanzorosciate e al Moscato di Scanzo.

Anche durante questo fine settimana troverete tantissime occasioni per assaporare i pregiati vini del territorio e per vivere in sicurezza le cantine di Scanzorosciate. Senza dimenticare le proposte di menu a km0 presso gli agriturismi e i ristoranti, ma anche aperitivi, gelati e degustazioni.

Continuano le esperienze outdoor con Terre del Vescovado: venerdì 25, in collaborazione con Orobie4Trekking, si terrà l’Escursione lungo le Strade del Vino con degustazione in Agriturismo al tramonto; mentre domenica 27, in collaborazione con Bergamo Ebike Tour, un altro appuntamento su due ruote con il “Tour del Vescovado” con degustazione presso le aziende agricole del territorio. Sempre domenica, per una piacevole giornata attraverso luoghi ricchi di storia, il Gruppo CustodiS vi accompagnerà, attraverso un itinerario dedicato, alla scoperta delle bellezze culturali e paesaggistiche di Scanzo.

Sabato 26 si terrà il laboratorio di stampa a cura di Sotto Alt(r)a Quota, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Il laboratorio permetterà di realizzare delle stampe artistiche con strumenti casalinghi e insoliti, partendo dalla trama di foglie di vite. Mentre domenica si terrà il laboratorio sull’olio extravergine d’oliva.

Vi aspettiamo a Scanzorosciate per l’ultimo weekend dedicato al Settembre del Moscato di Scanzo. Scopri tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it e prenota la tua esperienza!