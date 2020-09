Implantologia per pazienti con carenza o mancanza ossea: ecco tutte le informazioni

L’implantologia a carico immediato di scuola italiana si è rivelata, nella storia della materia, una straordinaria tecnica da utilizzare anche e soprattutto in tutti quei casi in cui il paziente presenza una diagnosi di mancanza o carenza ossea o che presentano creste sottili ed osso inadeguato all’implantologia e adatti a consentire l’inserimento degli impianti. Nei casi estremi, ove non si possa intervenire con impianti di scuola italiana, sempre per non ricorrere a terapie di aumento d’osso, e quindi con interventi chirurgici ulteriori, si può optare per un’altra tecnica, con ottime possibilità di successo, quella degli zigomatici.

Con il termini zigomatici si intendono impianti molto lunghi che permettono di evitare di ricorrere a rigenerazioni ossee che allungano i tempi della terapia e aumentano i rischi di insuccesso. Gli impianti zigomatici permettono di inserire impianti superiormente e posteriormente nel mascellare e di consentire la realizzazione di una protesi fissa, benché provvisoria, nella stessa seduta chirurgica.

Gli impianti zigomatici permettono di ricorrere all’implantologia a carico immediato anche nei casi di elevata scarsità di osso, inserendo nello stesso intervento impianti e protesi fisse temporanee. Rappresentano inoltre un’ottima alternativa al grande rialzo del seno in tutti quei casi di seni difficilmente trattabili. Nella maggior parte dei casi è sufficiente inserire solo un impianto zigomatico su ciascun lato dell’arcata, con un intervento che avviene in forma ambulatoriale in anestesia locale, naturalmente nella zona anteriore avremo altri impianti o i denti del paziente.

