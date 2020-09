Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo, che mercoledì sera ha annunciato forti precipitazioni per oggi, giovedì, vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La depressione iberica è stata agganciata nelle ultime ore da una più vasta struttura ciclonica con motore principale intorno al Regno Unito e che piloterà il passaggio di fronti più organizzati verso l’Europa centro-meridionale con precipitazioni più significative anche sulla Lombardia tra giovedì pomeriggio e venerdì sera. Un miglioramento del tempo è atteso per il fine settimana grazie a secche correnti nord/occidentali.

Le temperature, dopo il calo di questi giorni per via dell’aumento della copertura nuvolosa, subiranno un brusco ribasso tra venerdì e sabato a causa del ricambio d’aria che avverrà al passaggio del fronte nuvoloso.

Giovedì 24 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con schiarite più ampie sulla bassa pianura e tendenza al peggioramento su Varesotto, Lario e Valchiavenna, dove è possibile qualche piovasco. Nel pomeriggio peggiora su tutta la regione con nubi ovunque e piogge su Alpi, Prealpi e pianura centro-occidentale. In serata ulteriore peggioramento con rovesci diffusi, in progressiva intensificazione ed estensione a gran parte della regione entro la notte. Fenomeni più intensi su Prealpi e Lario.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C.

Venerdì 25 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi ovunque con piogge o rovesci su quasi tutta la regione, più persistenti tra fascia prealpina e alta pianura. Probabile assenza di fenomeni su Mantovano e Cremonese. Nel pomeriggio persistono nubi con piogge o rovesci diffusi (con probabile eccezione del Mantovano), ma con tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni sui settori occidentali. Nella sera probabile miglioramento da ovest verso est con residui piovaschi sull’est della regione. Fiocchi di neve fino a 1400 metri sull’alta Valtellina.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale.

Sabato 26 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla pianura orientale, poco nuvoloso sul resto della regione. Nubi sui versanti settentrionali di Valchiavenna e alta Valtellina con qualche debole nevicata fino a 1300 metri. Nel pomeriggio e nella sera prevalenza di bel tempo su tutta la regione con nubi sui versanti settentrionali delle Alpi, accompagnate da qualche debole nevicata.

Temperature: minime in forte diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21 °C, con punte superiori sulla bassa pianura orientale