Bayern-Siviglia, Amore, cucina e curry o La truffa dei Logan? La tv del 24 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 24 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Quello che resta” e “Qualcosa di troppo”. Nel primo, i vestiti ritrovati in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono, appartengono a un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che era vittima di bullismo, ma in classe nessuno vuole dire nulla di più, fino alla scoperta della sua morte…

Nel secondo, un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell’uomo. Tra lei, Monica Porta, e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo. Il proseguimento delle indagini, scagiona definitivamente Muzo dimostrando che Olga e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona…

Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Bayern Monaco e Siviglia, valevole per la Supercoppa europea.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il film “Amore, cucina e curry”. In Francia, l’autorevole e rispettata chef Mallory (Helen Mirren) è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, un concorrente che potrebbe portarle via clienti. Iniziando una guerra contro gli indiani e il loro locale, Mallory scoprirà lo straordinario talento del giovanissimo Hassan. A poco a poco, abbandonando le ostilità iniziali, i due diventeranno amici e Mallory lo guiderà nella conoscenza della raffinata cucina francese.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 dalle 20.30 c’è “Stasera Italia”, mentre su La 7 alle 21.15 “Piazzapulita”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La truffa dei Logan”; su Iris alle 21.25 “Arma letale 2”; e su Italia2 alle 21.15 “The warriors gate”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Sommernacht Konzert Wiener Philarmoniker”. Nonostante l’emergenza sanitaria, torna l’appuntamento ormai tradizionale con i Wiener Philarmoniker ed il loro Sommer night Koncert dalla magnifica cornice di Schönbrunn. Sul podio dell’epica orchestra Valéry Gergiev, che accompagnerà il tenore Jonas Kaufmann in un programma di arie d’opera dedicate all’amore.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 il telefilm “Chicago Med”; su Rai4 alle 21.20 la serie “Elementary”; su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.