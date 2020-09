Bando per la promozione di progetti d’innovazione culturale

È stato pubblicato oggi il bando, condiviso per la prima volta dalla Fondazione della Comunità Bergamasca e Comune di Bergamo, dedicato alla promozione di progetti di sviluppo culturale principalmente rivolti al territorio del Comune di Bergamo e caratterizzati da un profilo d’innovazione delle idee, delle attività e dei modelli organizzativi interni.

“Nella necessità di avviare una nuova fase di ripresa del settore culturale, Fondazione della Comunità Bergamasca e Comune di Bergamo hanno scelto di cofinanziare un bando per sostenere quei soggetti che siano in grado di sviluppare un approccio progettuale innovativo e sostenibile, – dichiara l’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti – Con questa scelta vogliamo sollecitare la realizzazione di azioni pilota non solo nella proposta culturale, che dovrà certamente essere originale e inedita, ma anche nella costruzione di reti di collaborazione, coinvolgimento delle diverse filiere culturali, animazione del territorio”.

“L’idea proposta dall’Amministrazione comunale di Bergamo di cofinanziare un bando sull’innovazione culturale è stata accolta molto positivamente dalla Fondazione, per due motivi molto semplici: da una parte si collabora per mettere a fattor comune risorse non solo economiche ma anche professionali e dall’altra si vuole sostenere l’idea di promuovere iniziative culturali con modalità innovative. Iniziative culturali – afferma il vice-presidente della Fondazione Enrico Fusi – che nonostante ciò che è accaduto in questi mesi devono avere il coraggio di rimettersi in gioco e provare a riscoprire quella capacità di fare e di fare in modo nuovo e creativo. Ci aspettiamo quindi progetti innovativi che possono coniugare iniziative a sostegno di una cultura inclusiva e solidale oltre che sostenibile”.

La Fondazione assisterà gli Enti partecipanti nell’espletamento delle formalità previste dal bando e, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, procederà alla selezione dei progetti ritenuti migliori contribuendo fino a un massimo complessivo di 50.000 euro di fondi territoriali. Il Comune di Bergamo, che contribuirà per i restanti 50.000 euro, svolgerà un’attività di monitoraggio sull’effettiva realizzazione dei progetti e ne diffonderà i risultati conseguiti con l’obiettivo darne visibilità.

Saranno presi in considerazione progetti da ultimare entro il 31/12/2021 e presentati da organizzazioni non lucrative private operanti nel Comune di Bergamo. La selezione, a cura della Fondazione in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, farà riferimento principalmente ai seguenti criteri:

– ottimizzazione delle risorse tramite l’attivazione di una rete di soggetti non profit;

– spessore artistico, storico e culturale dell’evento;

– presenza di sinergie fra pubblico e privato;

– capacità di destare interesse presso la comunità di riferimento;

– solidità del piano finanziario;

– valorizzazione dei risultati ottenibili grazie all’apporto di lavoro volontario;

– radicamento sul territorio e capacità di coinvolgere istituzioni e comunità nella raccolta fondi.

I richiedenti dovranno proporre progetti di costo non inferiore a € 8.000, documentando la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’intervento. Il progetto selezionato potrà essere finanziato sino al 70% del costo globale e comunque in misura non superiore a € 12.500, nei limiti dell’importo complessivo del bando.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Fondazione e inviate per posta elettronica all’indirizzo progetti@fondazionebergamo.it entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2020. Non potranno essere presentate più domande di contributo dalla stessa organizzazione per lo stesso bando.

Il bando è on line http://www.fondazionebergamo.it/bandi/12-sviluppo-cultura-sostenibile/