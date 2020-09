Allenatore dell’anno Uefa, Gasperini (quinto) batte Zidane, Guardiola e Conte

Miglior allenatore dell’anno Uefa, Gian Piero Gasperini non è approdato in finale ma ha comunque chiuso con un ottimo quinto posto. Un risultato reso ancor più straordinario dal fatto che alle sue spalle sono finiti mostri sacri del calcio europeo.

Il tecnico nerazzurro è stato premiato per il grande percorso fatto ed è riuscito a mettersi davanti a colleghi illustri come Julen Lopetegui del Siviglia, vincitore dell’Europa League, o Rudi Garcia del Lione, capace di battere la Juventus in Champions League. Soprattutto, però, si è imposto davanti a Zidane e Guardiola, di Real Madrid e Manchester City. Chiude la top 10 Antonio Conte dell’Inter, finalista di Europa League.

Jurgen Klopp, Hansi Flick e Julian Nagelsmann sono i tre finalisti scelti dalla Uefa per l’ambito scettro del miglior allenatore dell’anno della stagione 2019-2020.

Davanti al Gasp, al quarto posto, quel Tuchel che col suo Psg ha eliminato proprio l’Atalanta nei quarti di finale di Champions League nell’agosto scorso.

Allenatore dell’anno 2019-20: la classifica

4 Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) – 76 voti

5 Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 68 voti

6 Julen Lopetegui (Sevilla) – 57 voti

7 Rudi Garcia (Lyon) – 32 voti

8 Zinédine Zidane (Real Madrid) – 25 voti

9 Josep Guardiola (Manchester City) – 11 voti

10 Antonio Conte (Inter) – 9 voti