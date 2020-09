Water abbandonato fuori dal cimitero di Cisano, il sindaco: “Una vergogna”

Un water abbandonato fuori dal cimiero. È successo a Cisano Bergamo e l’episodio è stato reso pubblico dal sindaco Andrea Previtali, che ha pubblicato su Facebook una foto con un duro sfogo:

“Certo che ci vuole un bel coraggio ad abbandonare un “water”, ( lo abbiamo immediatamente rimosso), cercando di nasconderlo sotto una pianta, davanti al cimitero.

Potrei pensare che solo un imbecille e ignorante avesse potuto fare una cosa del genere, ma è più facile credere che questa persona abbia qualche problema.

Sta di fatto che un atto del genere non può essere giustificato in nessun modo; soprattutto per l’insolenza verso il luogo dove l’oggetto è stato abbandonato.

È una assoluta mancanza di rispetto verso i nostri morti. Uno che fa un atto del genere non ha nemmeno una coscienza.

E se lo avessi visto, non so che cosa mi avrebbe trattenuto nel non doverlo prendere a calci nel sedere. Rispetto per i nostri morti!”.